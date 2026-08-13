होटल में छोटे-छोटे केबिन, आपत्तिजनक हालत में थीं लड़कियां, रेड में सेक्स रैकेट का खुलासा
यूपी के शामली में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां पुलिस की छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट चलता मिला। होटल में छोटे - छोटे केबिन बने थे। छापेमारी के दौरान लड़कियां आपत्तिजनक हालत में थीं।
यूपी के शामली कोतवाली पुलिस ने शहर के बीचोबीच कनिका कॉपलेक्स में स्थित एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा। सीओ के मुताबिक होटल में अनैतिक कार्य चल रहा था। इस दौरान होटल के रिसेप्शनिस्ट समेत चार पुरुष एवं तीन महिलाओं को अनैतिक कार्य में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि होटल मालिक फरार हो गया। होटल में छोटे-छोटे केबिन थे। लड़कियां आपत्तिजनक हालत में थीं। पुलिस ने पांच मोबाइल फोन, 3,435 रुपये नकद, दो रजिस्टर और क्यूआर कोड मशीनें बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी होटल मालिक पर भी मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है।
सीओ जितेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें जानकारी मंगलवार की रात पुलिस को वर्मा मार्किट के पास स्थित कनिका कॉपलेक्स में स्थित होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। इस पर सीओ ने कोतवाली पुलिस के साथ होटल पर छापा मारा। कुछ पुलिस वाले वर्दी में तो कुछ सादी वर्दी में थे। पहले एक को होटल के अंदर भेजा गया उसने ग्राहक बनकर बातचीत की। पुख्ता जानकारी होने पर टीम ने होटल के अंदर छापा मारा। होटल के रिसेप्शनिस्ट शंकर को हिरासत में लिया गया। होटल में बने छोटे केबिन से तीन युवक और तीन युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
होटल संचालक विपिन बंसल फरार
आरोपियों ने अपने नाम शिव शंकर पुत्र सतेंद्र निवासी दीनदयाल कॉलोनी गौशाला रोड शामली एवं खुद को होटल का रिसेप्सनिस्ट बताया। अन्य गिरफ्तार संदीप पुत्र इंद्रसैन निवासी धीमानपुरा टंकी रोड शामली, सावेज पुत्र फुरकान निवासी टपराना थाना झिंझाना तथा रोहित उर्फ प्रशांत पुत्र सुभाष निवासी ताना थाना गढ़ीपुख्ता शामिल हैं। इसके अलावा तीन महिला आरोपी भी गिरफ्तार की गई हैं। पुलिस ने रजिस्टर आदि चैक किए तो उनमें इनमें से किसी भी एंट्री नहीं मिली। पुलिस ने रजिस्टर भी अपने कब्जे में ले लिए है। पांच मोबाइल 3435 की नगदी क्यूआर कोड मशीन भी बरामद की है। जबकि होटल संचालक विपिन बंसल फरार हो गया।
कार्रवाई की जा रही
सीओ ने बताया कि कुछ अन्य आरोपी पिछले दरवाजे से फरार हो गए। इनकी भी जांच की जा रही है। होटल संचालक विपिन बंसल को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायेगा। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
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