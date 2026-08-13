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होटल में छोटे-छोटे केबिन, आपत्तिजनक हालत में थीं लड़कियां, रेड में सेक्स रैकेट का खुलासा

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के शामली में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां पुलिस की छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट चलता मिला। होटल में छोटे - छोटे केबिन बने थे। छापेमारी के दौरान लड़कियां आपत्तिजनक हालत में थीं।

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यूपी के शामली में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां पुलिस की छापेमारी के दौरान सेक्स रैकेट चलता मिला। सिंबोलिक फोटो

यूपी के शामली कोतवाली पुलिस ने शहर के बीचोबीच कनिका कॉपलेक्स में स्थित एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। सीओ के नेतृत्व में पुलिस ने छापा मारा। सीओ के मुताबिक होटल में अनैतिक कार्य चल रहा था। इस दौरान होटल के रिसेप्शनिस्ट समेत चार पुरुष एवं तीन महिलाओं को अनैतिक कार्य में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जबकि होटल मालिक फरार हो गया। होटल में छोटे-छोटे केबिन थे। लड़कियां आपत्तिजनक हालत में थीं। पुलिस ने पांच मोबाइल फोन, 3,435 रुपये नकद, दो रजिस्टर और क्यूआर कोड मशीनें बरामद की हैं। पुलिस ने आरोपी होटल मालिक पर भी मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है।

सीओ जितेंद्र यादव ने बताया कि उन्हें जानकारी मंगलवार की रात पुलिस को वर्मा मार्किट के पास स्थित कनिका कॉपलेक्स में स्थित होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। इस पर सीओ ने कोतवाली पुलिस के साथ होटल पर छापा मारा। कुछ पुलिस वाले वर्दी में तो कुछ सादी वर्दी में थे। पहले एक को होटल के अंदर भेजा गया उसने ग्राहक बनकर बातचीत की। पुख्ता जानकारी होने पर टीम ने होटल के अंदर छापा मारा। होटल के रिसेप्शनिस्ट शंकर को हिरासत में लिया गया। होटल में बने छोटे केबिन से तीन युवक और तीन युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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होटल संचालक विपिन बंसल फरार

आरोपियों ने अपने नाम शिव शंकर पुत्र सतेंद्र निवासी दीनदयाल कॉलोनी गौशाला रोड शामली एवं खुद को होटल का रिसेप्सनिस्ट बताया। अन्य गिरफ्तार संदीप पुत्र इंद्रसैन निवासी धीमानपुरा टंकी रोड शामली, सावेज पुत्र फुरकान निवासी टपराना थाना झिंझाना तथा रोहित उर्फ प्रशांत पुत्र सुभाष निवासी ताना थाना गढ़ीपुख्ता शामिल हैं। इसके अलावा तीन महिला आरोपी भी गिरफ्तार की गई हैं। पुलिस ने रजिस्टर आदि चैक किए तो उनमें इनमें से किसी भी एंट्री नहीं मिली। पुलिस ने रजिस्टर भी अपने कब्जे में ले लिए है। पांच मोबाइल 3435 की नगदी क्यूआर कोड मशीन भी बरामद की है। जबकि होटल संचालक विपिन बंसल फरार हो गया।

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कार्रवाई की जा रही

सीओ ने बताया कि कुछ अन्य आरोपी पिछले दरवाजे से फरार हो गए। इनकी भी जांच की जा रही है। होटल संचालक विपिन बंसल को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायेगा। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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