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बुलंदशहर में पूर्व मंत्री के भाई की मीट फैक्ट्री पर छापा; गोमांस मिलने पर ऐक्शन, पुलिस कर चुकी है अरेस्ट

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बुलंदशहर के खुर्जा स्थित अल हम्द फ्रोजन फूड मीट फैक्ट्री पर प्रशासन और पुलिस ने छापा मारा। फैक्ट्री मालिक अनवर हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सरवर हुसैन के भाई हैं। जनवरी 2026 में ट्रक में कथित गोमांस मिलने के मामले में गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने फैक्ट्री के दस्तावेजों और व्यवस्थाओं की जांच की।

बुलंदशहर में पूर्व मंत्री के भाई की मीट फैक्ट्री पर छापा; गोमांस मिलने पर ऐक्शन, पुलिस कर चुकी है अरेस्ट

बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र स्थित मूडाखेड़ा मार्ग पर संचालित अल हम्द फ्रोजन फूड मीट फैक्ट्री पर प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा। कार्रवाई में एसडीएम, सीओ और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों समेत कई अधिकारी शामिल रहे। टीम ने फैक्ट्री में मौजूद अभिलेखों और अन्य व्यवस्थाओं की जांच की। फैक्ट्री खुर्जा निवासी अनवर हुसैन की बताई जा रही है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सरवर हुसैन के भाई हैं। दो दिन पहले अलीगढ़ के चंडौस थाना पुलिस ने अनवर हुसैन को उनके दो साझेदारों के साथ गिरफ्तार किया था। उन पर गोवंश संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है।

बुलंदशहर में मीट फैक्ट्री पर छापा

दरअसल, जनवरी 2026 में जांच के दौरान फैक्ट्री से जुड़े एक ट्रक में कथित तौर पर गोमांस मिलने का मामला सामने आया था। इसी प्रकरण में जांच चल रही थी। हाल ही में अलीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद बुलंदशहर प्रशासन ने भी फैक्ट्री परिसर में पहुंचकर निरीक्षण और जांच शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। अधिकारियों ने फैक्ट्री से संबंधित दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की जांच की। प्रशासन का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और संबंधित विभागों की रिपोर्ट के आधार पर अगला निर्णय लिया जाएगा।

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ट्रक में मिला था प्रतिबंधित गोमांस

आपको बता दें चंडौस क्षेत्र में पांच माह पहले मांस से भरी पिकअप (लोडर वाहन) पकड़े जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मांस की सैंपल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि वह गोवंश का था। चालक ने पूछताछ में बताया कि उसकी सप्लाई खुर्जा की अल हम्द फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (मीट फैक्ट्री) से हुई थी। चालक पहले ही जेल जा चुका है। पुलिस ने मीट फैक्ट्री के मालिक हाजी अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। अनवर पूर्व केंद्रीय मंत्री सरवर हुसैन के भाई हैं। उनके समर्थन में बुलंदशहर के तमाम लोग थाने पहुंचे, मगर पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। दोपहर में अनवर को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। 15 जून की रात को चंडौस थाना क्षेत्र के गांव दौरऊ स्थित ओवरब्रिज से पुलिस ने 200 किलो मांस से भरी गाड़ी पकड़ी थी। प्लास्टिक की थैली में मांस भरा हुआ था। सूचना पर पहुंचे गोरक्षा दल के सदस्यों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था।

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लैब रिपोर्ट में गोमांस की हुई थी पुष्टि

इसके बाद पुलिस ने चालक बरेली के थाना भोजीपुरा क्षेत्र के गांव भूडा निवासी असफाक पुत्र अली अहमद व सहचालक बरेली के ही थाना सीवीगंज क्षेत्र के गांव तिलियापुर निवासी इस्लाम उर्फ भूरा पुत्र मुस्ताक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मांस को गड्ढा खुदवाकर दफना दिया था। उसका सैंपल लेकर पं. दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान व गो-अनुसंधान संस्थान मथुरा में जांच के लिए भेजा गया। सीओ गभाना महेश कुमार ने बताया कि पिछले माह सैंपल रिपोर्ट में पाया गया कि वह गोमांस था। इस पर चालक व हेल्पर से पूछताछ की तो पता चला कि मांस को खुर्जा की अल हम्द मीट फैक्ट्री से लेकर आए थे। शुक्रवार को चंडौस इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह की टीम ने खुर्जा से फैक्ट्री मालिक अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था।

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