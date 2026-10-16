यूपी में घी की फैक्ट्री पर छापेमारी, 890 किलो घी सीज; मचा हड़कंप

यूपी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम का ऐक्शन जारी है। टीम ने हापुड़ के गांव अब्दुल्लापुर बसंत उर्फ फरीदपुर गोयना मोदीनगर रोड स्थित मैसर्स श्रेष्ठा फूड प्रोडक्ट्स पर छापेमारी कर 890 किलो घी सीज कर दिया है।

हापुड़, संवाददाता। उत्तर प्रदेश में त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने ऐक्शन मोड़ में है। टीम लगातार मिलावटखोरी को लेकर विशेष अभियान चलाकर छापेमारी कर रही है। टीम ने हापुड़ के गांव अब्दुल्लापुर बसंत उर्फ फरीदपुर गोयना मोदीनगर रोड स्थित मैसर्स श्रेष्ठा फूड प्रोडक्ट्स पर भी छापा मारा। इस दौरान घी में मिलावट का संदेह होने पर विभागीय टीम ने यहां से 890 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5.34 लाख है, इसे सीज किया। इसके अलावा 14 लीटर पाम ऑयल भी सीज किया गया। विभाग की लगातार कार्यवाही से खाद्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया।

त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय चंद्र शेखर मिश्र के नेतृत्व में टीम ने मोदीनगर रोड स्थित मैसर्स श्रेष्ठा फूड प्रोडक्ट्स पर छापा मारा। परिसर में लगभग 892 किलो ग्राम घी, एक टिन रिफाइंड पाम ऑयल, 30 किलोग्राम क्रीम पाई गई। परिसर में घी बनाने के उपकरण मौजूद थे। घी के मिलावटी होने के संदेह, रिफाइंड पॉम ऑयल की मौजूदगी एवं घी में मिलावट किए जाने के संदेह पर दो नमूने घी और एक नमूना रिफाइंड पॉम ऑयल एवं एक नमूना क्रीम का जांच के लिए संग्रहित किया गया।

घी बनाने के उपकरण, भंडारण एवं प्रोसेसिंग एरिया में गंदगी पाई गई सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय चंद्र शेखर मिश्र ने बताया कि घी बनाने के उपकरण, भंडारण एवं प्रोसेसिंग एरिया में गंदगी पाई गई। प्लास्टिक के नॉन फ़ूड ग्रेड ड्रमों में घी भंडारित किया पाया गया। सुधार के लिए विभाग ने नोटिस जारी किया है।