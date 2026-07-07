यूपी के मिनी जामताड़ा में छापा, मोबाइल-टैबलेट-लैपटॉप के जखीरे के साथ 130 धराए
कई बार कार्रवाई के बाद भी यहां मामले रुक नहीं रहे थे। इस पर एसएसपी श्लोक कुमार ने अधीनस्थों के साथ लगातार प्रतिबिंब पोर्टल के जरिए चिह्नित कर साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए रणनीति बनाई। इसके तहत मंगलवार सुबह पांच बजे से छापेमारी की कार्रवाई की गई। पुलिस ने डेढ़ दर्जन गांवों से 130 लोगों को पकड़ा है।
Raid in Mini Jamtara : उत्तर प्रदेश के मथुरा में मिनी जामताड़ा चल रहा था। करीब डेढ़ दर्जन गांवों में पुलिस ने बड़ी छापेमारी करते हुए यहां से 130 साइबर शातिरों को पकड़ा है। गोवर्धन, बरसाना, शेरगढ़ और कोसीकलां के गांवों में 28 ठिकानों पर मंगलवार तड़के एक साथ छापा मारा गया। इस दौरान काफी लोग छतों से कूद कर जंगल की ओर भाग निकले। हिरासत में लिए संदिग्धों में से करीब एक दर्जन साइबर शातिर पुराने हैं। इनसे 120 मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, आधार कार्ड और एक कार और दो दर्जन दोपहिया वाहन बरामद किये हैं। मोबाइल का डाटा खंगाला जा रहा है।
कई बार कार्रवाई के बाद भी यहां मामले रुक नहीं रहे थे। इस पर एसएसपी श्लोक कुमार ने अधीनस्थों के साथ लगातार प्रतिबिंब पोर्टल के जरिए चिह्नित कर साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए रणनीति बनाई। इसके तहत मंगलवार सुबह पांच बजे से एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत, एसपी क्राइम श्वेता यादव के नेतृत्व में नौ सीओ, दस-दस पुलिस कर्मियों के साथ 16 थाना प्रभारी और करीब दो कंपनी पीएसी बल के साथ संयुक्त रूप से चारों थाना क्षेत्र के करीब डेढ़ दर्जन गांव में एक साथ छापेमारी की गयी। इस दौरान चिह्नित स्थलों के बाहर से निकलने वाले मुख्य व सम्पर्क मार्गों पर भी पुलिस बल तैनात रहा। चिह्नित स्थल और घर, नौहरे, गांव के बाहर बने कमरे, कोठरी आदि पर छापेमारी की तो शातिरों में हड़कंप मच गया। कई तो अपने घरों से नंगे पैर ही उठ कर जंगल की ओर भाग निकले। इनका खेतों की ओर पीछा कर पुलिस टीम ने दबोच लिया।
सूत्रों के अनुसार पुलिस व पीएसी बल ने करीब 130 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनसे करीब एक सैकड़ा मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, आधार कार्ड, बैंक खाते आदि व इलेक्ट्रोनिक उपकरण बरामद किए। पुलिस की टेक्निकल टीम इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का डाटा खंगाल रही है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस की जांच में अब तक करीब चार दर्जन शातिरों की संलिप्तता पायी गयी है।
इतनी पुलिस टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन
पुलिस के अनुसार एसएसपी के निर्देशन में एसपी देहात (आईपीएस) सुरेश चंद रावत, एसपी क्राइम श्वेता यादव के नेतृत्व में 10-10 पुलिस कर्मियों के साथ 16 थाने के प्रभारी निरीक्षक, नौ सीओ, दो कंपनी पीएसी बल ने 28 रेड हॉटस्पॉट पर एक साथ छापेमारी की। इनके नाम पते के आधार पर किसी प्रकार का मुकदमा है या नहीं और है तो किस प्रकार का है। मोबाइल आदि का डाटा खंगाला जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक पूछताछ व सत्यापन जारी था।
ली जा रही हैं कई जानकारी
कई मोबाइल, इलेक्ट्रानिक डिवाइस के साथ कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। थाने लाकर पुलिस ने संदिग्धों का सत्यापन कार्य शुरू किया। पुलिस ने इनके वाइस सैंपल, बैंक के खाते, मोबाइल के आइएमएआइ नंबर का मिलान किया। देर रात तक पुलिस संदिग्धों के सत्यापन के कार्य में जुटी रही। एसपी ग्रामीण आइपीएस सुरेश चंद रावत ने बताया कि 15 संदिग्धों के खिलाफ ठगी के साक्ष्य मिल गए हैं। सभी से पूछताछ की जा रही है। उनके रिकार्ड और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी व्यक्ति साइबर ठगी में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में चारों थानों में अलग-अलग चार मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।
इन गांवों में की गयी छापेमारी
थाना गोवर्धन के देवसेरस, मुडसेरस, दौलतपुर, मडौरा थाना शेरगढ़ के गांव जंघावली, विशंभरा, छोंकरवास, थाना बरसाना के गांव हाथिया, नगला इमाम खां, कोसीकलां के नगला उटावड़, नगला चिरौली, शाहपुर आदि में मिले 28 रैड हॉटस्पॉट पुलिस टीमों ने छापेमारी की थी। करीब 130 संदिग्धों को हिरासत में लेकर सत्यापन किया जा रहा है। इनमें दो दर्जन करीब एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत होने वाले शातिर व उनके मोबाइल बरामद किये हैं।
पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई एक नजर
सर्च ऑपरेशन के तहत थाना बरसाना पुलिस ने करीब 22 संदिग्ध, गोवर्धन पुलिस ने 28 संदिग्ध, थाना शेरगढ़ में करीब 32 संदिग्ध और थाना कोसीकलां में 38 संदिग्ध हिरासत में लिये गये हैं। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो पकडे गये संदिग्धों में से एक के बैंक खाते में साइबर ठगी के दो ट्रांजैक्शन, आधा दर्जन शातिर कार्रवाई योग्य, बरसाना में पांच में एक के खिलाफ साइबर अपराध का मुकदमा है। इनमें से 14 शातिरों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायतें पाई गई हैं।
दिसंबर और फरवरी में गिरफ्तार किए थे 76 शातिर, 165 हुए थे फरार
एसएसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में 11 दिसंबर को थाना गोवर्धन के गांव देवसेरस, मुड़सेरस, मड़़ौरा और नगला अकातिया में एक साथ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाते हुए साइबर शातिरों पर छापे मारी की गयी थी। इस दौरान 37 शातिरों को गिरफ्तार किया था। करीब 125 से अधिक लोग भागने में सफल हो गए थे। इनमें से एक दर्जन पर एसएसपी श्लोक कुमार ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। इसके बाद पुलिस कई इनामियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था। इसके 35 दिन बाद पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से 22 फरवरी सुबह पांच बजे थाना शेरगढ़ के गांव विशम्भरा और जांघवली में छापेमारी की थी। इस दौरान 34 शातिरों को गिरफ्तार किया था। इसमें करीब 45 से अधिक शातिर भाग गये थे। इन पर एसएसपी ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें