राहुल गांधी कांग्रेस को मुबारक हों, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा; गोरखपुर में बोले नितिन नवीन

लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस और सपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उन्हें मुबारक हों। आने वाले समय में कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा।

गोरखपुर, संवाददाता। गोरखपुर में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहे जितनी झूठ की खेती कर लें, जनता को भरमाने का चाहे जितना प्रयास कर लें लेकिन यह नया भारत है जिसके 140 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक भी मानता है और देश का चौकीदार भी मानता है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी उन्हें मुबारक हों। यदि वे ही पार्टी का नेतृत्व करते रहे तो आने वाले समय में कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे कहते हैं कि एसआईआर की वजह से चुनाव हार रहे हैं। कोई उन्हें बताए कि यदि इन लोगों ने जमीन पर जनता के लिए काम किया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने कहा कि देश भर में लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता सड़कों पर नजर आ रही है तो विपक्ष के हाथ पांव फूल रहे हैं। रामलीला मैदान में पूरी ताकत लगाकर उन्होंने जितना कहा उसका 10 प्रतिशत भी नहीं जुटा पाए और भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर हर जिले और कस्बे में इतनी बड़ी यात्रा निकाल रही है। यह एनडीए की ताकत है।

लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा में उमड़ा हुजूम एमपी इंटर कॉलेज मैदान पर जनसभा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम योगी की अगुवाई में ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ निकली। इसमें भारी हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों समर्थकों के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के सीएम ने डेढ़ किलोमीटर की पैदल यात्रा की। पदयात्रा में हजारों समर्थक शामिल हुए। पदयात्रा मार्ग पर बनाए गए 18 स्वागत स्थल पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।

इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सुबह 11 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सर्किट हाउस पहुंचने के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, भाजपा प्रदेश महामंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अभिजात मिश्रा, राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, राष्ट्रीय मंत्री प्रदीप वर्मा, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद, सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

इसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जनसभा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। यह पदयात्रा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर गोलघर स्थित काली मंदिर के निकट सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा तक पहुंची।

पदयात्रा मार्ग पर कुल 18 स्वागत प्वाइंट बनाए गए थे, जहां विभिन्न सामाजिक एवं संगठनात्मक संगठनों के पदाधिकारी तथा आमजनों ने स्वागत किया। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ पदयात्रा का समापन हुआ। पदयात्रा का जिला परिषद गेट, टाटा मोटर्स, गोलघर कचहरी, गोलघर टिक-टॉक, गोलघर जलकल, केशव मार्केट, गोलघर, ड्रेसलैंड, गोलघर, गांधी आश्रम, बाटा हाउस, वीनस स्टोर, बलदेव प्लाजा, मारवाड़ी होटल, गणेश चौक, शेर-ए-पंजाब, चरण पादुका, मेसिडोज, नेशनल मेडिकल स्टोर, काली मंदिर, सरदार वल्लभभाई पटेल प्रतिमा पर स्वागत हुआ।