राहुल गांधी आज फतेहपुर में, रायबरेली में भीड़ हिंसा में मारे गए दलित हरिओम के परिवार से मिलेंगे

संक्षेप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज यूपी के फतेहपुर में होंगे। यहां रायबरेली में भीड़ हिंसा में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। स दौरान राहुल के साथ शहर, ग्रामीण कांग्रेसियों का काफिला भी जाएगा।

Fri, 17 Oct 2025 06:36 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के रायबरेली में भीड़ हिंसा में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। वह सुबह आठ बजे चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर सड़क मार्ग से फतेहपुर जाएंगे। इस दौरान राहुल के साथ शहर, ग्रामीण कांग्रेसियों का काफिला भी जाएगा। गुरुवार को हवाई अड्डा प्रबंधन, प्रशासनिक अधिकारी, राहुल के सुरक्षा अधिकारियों व कांग्रेस के ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने बैठक की।

बैठक में राहुल गांधी के आगमन का पूरा खाका तैयार किया गया। बताया गया कि राहुल गांधी स्पेशल फ्लाइट से सुबह आठ बजे दिल्ली से चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सवा आठ बजे फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे वह चकेरी एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरेंगे। पार्टी नेता के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे।

तैयारी बैठक में एयरपोर्ट डायरेक्टर संजय कुमार, राहुल गांधी के सुरक्षा इंचार्ज विक्रम सिंह, एसीएम प्रथम, खाद्य अधिकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी और लोकल इंटेलिजेंस के अधिकारी उपस्थित रहे।

आपको बता दें कि पहली अक्टूबर की देर रात फतेहपुर निवासी हरिओम रायबरेली ऊंचाहार के नई बस्ती स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। यहां ग्रामीणों ने चोर समझ कर उन्हें पकड़ लिया। हरिओम अपनी पहचान सही से नहीं बता सके, जिसके चलते ग्रामीणों ने पीट-पीट कर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 15 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि अन्य आरोपितों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।