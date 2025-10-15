कल दलित हरिओम के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी, रायबरेली में पीट-पीटकर हुई थी हत्या
संक्षेप: रायबरेली में पीट-पीटकर मार डाले गए दलित युवक हरिओम वाल्मिकी के परिवार से मिलने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी आ रहे हैं। वह हरिओम के परिवार से फतेहपुर स्थित घर पर जाकर मिलेंगे। हरिओम ने मरते समय राहुल गांधी का नाम लिया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था।
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी गुरुवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिलने जाएंगे। दलित समाज से आने वाले हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में चोर समझकर पीट-पीट कर मार डाला गया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। पिटाई के दौरान एक बार हरिओम ने राहुल गांधी का नाम भी पुकार था। इसके जवाब में पिटाई करने वालों ने कहा कि यहां सब बाबा के आदमी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से कांग्रेस यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। खुद कांग्रेस ने भी हरिओम की पिटाई का वीडियो पोस्ट किया था।
राहुल गांधी गुरुवार सुबह दिल्ली से आठ बजे एक विशेष विमान से कानपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से फतेहपुर जाएंगे। 9.15 से 9.45 बजे तक हरिओम के परिवार से मिलेंगे। फिर वह कानपुर लौटकर अपने दिन भर के दौरे के दूसरे हिस्से के लिए असम जाएंगे। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी के दौरे का मकसद दुखी परिवार के साथ एकजुटता दिखाना और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाना है।
अजय राय ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि राहुल गांधी शुरू से ही इस मामले पर करीब से नजर रख रहे हैं और उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की है। उनके दौरे का मकसद अन्याय के शिकार लोगों के साथ खड़े रहने के कांग्रेस पार्टी के वादे को फिर से पक्का करना है।
अब तक 14 गिरफ्तार
फतेहपुर जिले के हरिओम वाल्मीकि को दो अक्टूबर की रात पड़ोसी जिले रायबरेली के ऊंचाहार इलाके के जमुनापुर गांव के पास चोर समझकर पीट-पीटकर मार डाला गया था। इस घटना से जनाक्रोश फैल गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार पर दलितों की सुरक्षा करने और भीड़ की हिंसा को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।
हमले के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। इस मामले में लापरवाही पर दो उपनिरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है।
अधिकारियों की जाति रंग न देने की अपील
अधिकारियों ने कहा कि इस घटना में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिनमें से कुछ पड़ोसी जिलों या राज्यों में भाग गए होंगे। रायबरेली पुलिस ने साफ़ किया कि गिरफ़्तार किए गए लोग दलित और पिछड़े समुदायों समेत अलग-अलग जातियों के हैं। उसने लोगों से इस घटना को जाति का रंग न देने की अपील की।
योगी भी परिवार से मिले थे
इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। 11 अक्टूबर को लखनऊ में वाल्मीकि की पत्नी संगीता वाल्मीकि और परिवार के दूसरे सदस्यों से मिले थे। आदित्यनाथ ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और एक पक्की सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री आवासीय योजना के तहत घर और राज्य के कल्याण कार्यक्रमों का लाभ दिलाने घोषणा की थी। आदित्यनाथ ने कहा था कि आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ़्तार कर लिया गया और दलितों और पिछड़े समुदायों की सुरक्षा एवं सम्मान पक्का करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
