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कोर्ट में राहुल गांधी पर होगी फिर सुनवाई, श्रीराम पर टिप्पणी करने के मामले में निगरानी अर्जी स्वीकार

Deep Pandey हिन्दुस्तान, वाराणसी
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कोर्ट में राहुल गांधी पर फिर सुनवाई होगी। श्रीराम पर टिप्पणी करने के मामले में निगरानी अर्जी स्वीकार के होने के बाद कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पुनः सुनवाई कर आदेश पारित किया जाए।

कोर्ट में राहुल गांधी पर होगी फिर सुनवाई, श्रीराम पर टिप्पणी करने के मामले में निगरानी अर्जी स्वीकार

अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में भगवान श्रीराम पर कथित टिप्पणी के मामले में विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र बिक्रम सिंह की कोर्ट में बुधवार को निगरानी अर्जी स्वीकार कर ली गई। कोर्ट ने लोअर कोर्ट को निर्देशित किया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पुनः सुनवाई कर आदेश पारित किया जाए। अब परिवाद पत्र पर अवर न्यायालय में पुनः सुनवाई होगी। पिछले दिनों कोर्ट ने निगरानी अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश के लिए दस जून की तिथि निर्धारित की थी।

प्रकरण के अनुसार अधिवक्ता हरीशंकर पांडेय ने कोर्ट में रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। अर्जी के मुताबिक भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के बोस्टन में 21 अप्रैल को पहुंचे थे। यहां ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन था, जिसमें राहुल गांधी ने भगवान श्रीराम को लेकर विवादित बयान दिए थे। उन्होंने भगवान राम को पौराणिक बताया था और उस युग पर बताई जाने वाली कहानियों को काल्पनिक कहा था। यहीं नहीं भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। राम मंदिर का विरोध भी किया था। विदेश में जाकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं।

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अवर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था

इस संबंध में उन्होंने अवर न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया था। जिसपर कोर्ट ने परिवाद पत्र पोषणीयता की स्थिति पर ही खारिज कर दिया था, क्योंकि परिवाद दर्ज होने से ही विपक्षी अभियुक्त नहीं होता है। उसमें परिवाद पत्र पर परिवादी के बयान और साक्ष्य के आने के बाद ही अगर संज्ञान के समय बिपक्षी को मौका दिया जाता और उक्त समय अदालत जो भी आदेश देती, वह विधि अनुसार होता। मगर अवर न्यायालय ने तो प्रारंभिक स्टेज पर ही परिवादी की अर्जी खारिज कर दी थी, जो विधि व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं था। निगरानीकर्ता ने निगरानी अर्जी को स्वीकार करने की गुहार लगाई थी।

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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