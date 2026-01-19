रायबरेली में दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी, चौपाल और यूथ स्पोर्ट्स इवेंट में होंगे शामिल

संक्षेप: राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर आज रायबेली पहुंचेंगे। रात्रि में गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इसके बाद दूसरे दिन प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के बाद उमरन गांव जाएंगे। जहां मनरेगा चौपाल में भाग लेंगे। इसके पूर्व यूथ स्पोट्र्स एकेडमी की ओर से आयोजित प्रीमियर लीग-छह का शुभारंभ करेंगे।

विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर आज रायबेली पहुंचेंगे। रात्रि में भुएमऊ स्थिति गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इसके बाद दूसरे दिन प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के बाद उमरन गांव जाएंगे। जहां मनरेगा चौपाल में भाग लेंगे। इसके पूर्व यूथ स्पोट्र्स एकेडमी की ओर से आयोजित प्रीमियर लीग-छह का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह भी रहेंगे।

विपक्ष के नेता व सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर जनपद आ रहे हैं। सोमवार की शाम सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर शाम को पहुंचेगे। रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार की सुबह सबसे पहले वे प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सांसद निधि से हो रहे कार्यों का वहीं पर लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे आईटीआई के राजीव गांधी खेल मैदान में यूथ स्पोर्ट एकडमी की ओ से आयोजित प्रीमियर लीग-छह का शुभारंभ करेंगे। यहां पर उनके साथ पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह भी रहेंगे। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर के आवास पर पहुंच कर उनकी बेटी को आशीर्वा देंगे। हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई थी।