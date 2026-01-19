Hindustan Hindi News
रायबरेली में दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी, चौपाल और यूथ स्पोर्ट्स इवेंट में होंगे शामिल

रायबरेली में दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी, चौपाल और यूथ स्पोर्ट्स इवेंट में होंगे शामिल

संक्षेप:

राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर आज रायबेली पहुंचेंगे। रात्रि में गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इसके बाद दूसरे दिन प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के बाद उमरन गांव जाएंगे। जहां मनरेगा चौपाल में भाग लेंगे। इसके पूर्व यूथ स्पोट्र्स एकेडमी की ओर से आयोजित प्रीमियर लीग-छह का शुभारंभ करेंगे।

Jan 19, 2026 09:38 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, रायबरेली
विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर आज रायबेली पहुंचेंगे। रात्रि में भुएमऊ स्थिति गेस्ट हाउस में रुकेंगे। इसके बाद दूसरे दिन प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात के बाद उमरन गांव जाएंगे। जहां मनरेगा चौपाल में भाग लेंगे। इसके पूर्व यूथ स्पोट्र्स एकेडमी की ओर से आयोजित प्रीमियर लीग-छह का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह भी रहेंगे।

विपक्ष के नेता व सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर जनपद आ रहे हैं। सोमवार की शाम सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर शाम को पहुंचेगे। रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार की सुबह सबसे पहले वे प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सांसद निधि से हो रहे कार्यों का वहीं पर लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे आईटीआई के राजीव गांधी खेल मैदान में यूथ स्पोर्ट एकडमी की ओ से आयोजित प्रीमियर लीग-छह का शुभारंभ करेंगे। यहां पर उनके साथ पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह भी रहेंगे। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर के आवास पर पहुंच कर उनकी बेटी को आशीर्वा देंगे। हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई थी।

इसके बाद रोहनिया विकास खंड के उमरन में आयोजित मनरेगा चौपाल में भाग लेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि वे किसी गांव में जाकर लोगों से मिल भी सकते हैं। इसके बाद भुएमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 जनवरी की सुबह वे भुएमऊ गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि सांसद राहुल गांधी 20 जनवरी को कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
