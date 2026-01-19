रायबरेली में दो दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी, चौपाल और यूथ स्पोर्ट्स इवेंट में होंगे शामिल
विपक्ष के नेता व सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर जनपद आ रहे हैं। सोमवार की शाम सांसद राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर शाम को पहुंचेगे। रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार की सुबह सबसे पहले वे प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सांसद निधि से हो रहे कार्यों का वहीं पर लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वे आईटीआई के राजीव गांधी खेल मैदान में यूथ स्पोर्ट एकडमी की ओ से आयोजित प्रीमियर लीग-छह का शुभारंभ करेंगे। यहां पर उनके साथ पूर्व क्रिकेटर आरपी सिंह भी रहेंगे। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष शत्रोहन सोनकर के आवास पर पहुंच कर उनकी बेटी को आशीर्वा देंगे। हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई थी।
इसके बाद रोहनिया विकास खंड के उमरन में आयोजित मनरेगा चौपाल में भाग लेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि वे किसी गांव में जाकर लोगों से मिल भी सकते हैं। इसके बाद भुएमऊ गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। 21 जनवरी की सुबह वे भुएमऊ गेस्ट हाउस से एयरपोर्ट लखनऊ के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि सांसद राहुल गांधी 20 जनवरी को कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।