इंडियन स्टेट से जुड़े बयान पर राहुल गांधी को राहत, संभल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका

संक्षेप: 'इंडियन स्टेट' से जुड़े बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले 28 अक्तूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।

'इंडियन स्टेट' से जुड़े बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले 28 अक्तूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता निवासी संभल ने 23 जनवरी 2025 को एमपी-एमएलए कोर्ट में वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी का बयान समाज में अस्थिरता और वैमनस्य फैलाने वाला है। उनका कहना था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है।

उनका कहना है कि यह बयान देश के लोकतांत्रिक ढांचे और सरकारी संस्थाओं पर प्रश्नचिह्न लगाता है तथा जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इसके बाद सिमरन गुप्ता ने संभल में राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ 23 जनवरी 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे एमपी-एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया। बाद में सिमरन ने पुनरीक्षण याचिका दायर की। जिस पर एडीजे कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे)-द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ 20 मार्च को नोटिस जारी किया, जिसमें राहुल गांधी को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था। 28 अक्तूबर को चन्दौसी स्थित जिला न्यायालय परिसर में एडीजे आरती फौजदार की अदालत में सुनवाई हुई थी।