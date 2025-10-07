Rahul Gandhi said on the Dalit Hariom murder in Rae Bareli- I stand with family; Know what has happened so far? रायबरेली में दलित हरिओम की हत्या पर राहुल बोले- मैं परिवार के साथ; जानिए अब तक क्या-क्या हुआ?, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsRahul Gandhi said on the Dalit Hariom murder in Rae Bareli- I stand with family; Know what has happened so far?

रायबरेली में दलित हरिओम की हत्या पर राहुल बोले- मैं परिवार के साथ; जानिए अब तक क्या-क्या हुआ?

रायबरेली में दलित हरिओम हत्या पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संयुक्त निंदा प्रस्ताव भी जारी किया गया है। इससे पहले अजय राय भी परिजनों से मिलने पहुंचे।  वहीं पुलिस की कार्रवाई जारी है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 12:02 PM
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या किए जाने के बाद सियासी बवाल तेज हो गया है। हरिओम पर चोरी का शक जताते हुए ग्रामीणों ने उसकी पिटाई थी। घटना के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिस पर ऐक्शन भी हुआ है। जांच में दोषी पाए गए दरोगा व डायल -112 के कांस्टेबल को एसपी ने निलंबित कर दिया गया। वहीं इस घटना पर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है।

नेता प्रतिपक्ष व सांसद राहुल गांधी ने फेसबुक के माध्यम से कहा है कि मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और यह देश चलेगा संविधान से भीड़ की सनक से नहीं।उन्होंने कहा कि रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं -इंसानियत संविधान और न्याय की हत्या है।

राहुल ने कहा कि आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और गरीब-हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है जिसकी आवाज कमजोर है, जिसके हिस्सेदारी छीनी जा रही है और जिसकी जिंदगी सस्ती समझी जाती है। देश में नफरत हिंसा और भीड़ तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ। जहां संविधान की जगह बुलडोजर ने ले ली है और इंसाफ की जगह डर ने। इसके साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संयुक्त निंदा प्रस्ताव भी जारी किया गया है। इससे पहले अजय राय भी परिजनों से मिलने पहुंचे। वहीं, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि यह घटना यूपी की कानून-व्यवस्था की पोल खोलती है। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग की।

संदिग्धों की तलाश शुरू

हरिओम की बबर्रता पूर्वक पीटकर हत्या करने वाले अन्य अभियुक्तों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इसमें पुलिस ने पहले ही पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पुलिस की चल रही जांच में दो संदिग्ध व्यक्तियों की वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कर रहीं है।

ये पुलिसकर्मी सस्पेंड

एएसपी संजीव सिन्हा ने बताया कि हरिओम की मौत के पहले वायरल हुए वीडियो की जांच की गई। जांच में डायल-112 के कांस्टेबल जयसिंह और हल्का दरोगा प्रेम कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच में दोनों पुलिस कर्मियों की लापरवाही सामने आई। उक्त पुलिस कर्मियों के द्वारा ड्यूटी के दौरान लापरवाही की गई। मामले की अभी जांच चल रही है। इसमें जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा था

फतेहपुर के तारावती गांव के रहने वाले 38 वर्षीय हरिओम की बीते बुधवार रात को बबर्रता पूर्वक पीटकर हत्या कर दी गई थी। ग्रामीणों ने चोर समझ कर पीट दिया था। वह अपने घर से पैदल ही ससुराल के लिए निकल पड़े थे। युवक की ससुराल ऊंचाहार कस्बे में थी। फतेहपुर के रास्ते पैदल ससुराल जा रहे युवक को रात हो गई। रात में वह गदागंज थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे के पास पहुंचा। ग्रामीणों ने संदिग्ध युवक मानकर उसे रोक लिया था। भीड़ ने दलित युवक को पीट-पीट कर मार डाला था।

