Rahul Gandhi Live Updates: यूपी में राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, कई घायल

कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो)

गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे केस में आज फैसला आएगा। यूपी में सुल्तानपुर की अदालत में मामला चल रहा है। अदालत में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। राहुल दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए हैं। अब सड़क मार्ग से सुल्तानपुर जा रहे हैं। इसी दौरान काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं।

26 Oct 2026, 10:25:35 AM IST Rahul Gandhi Live Updates: राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं लखनऊ से सुल्तानपुर कोर्ट जा रहे राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। बताया जाता है कि पांच गाड़ियां और एंबुलेंस आपस में टकराईं हैं। इसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। हालांकि राहुल गांधी पूरी तरह सुरक्षित हैं।

26 Oct 2026, 10:04:15 AM IST Rahul Gandhi Live Updates: जगह-जगह राहुल के समर्थन में होर्डिंग राहुल गांधी के समर्थन में सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर और उसके आसपास के रास्तों पर कांग्रेस नेताओं ने होर्डिंग लगाई है। इस पर सत्यमेव जयते लिखा गया है।

26 Oct 2026, 09:41:28 AM IST Rahul Gandhi Live Updates: मोना बोलीं- हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा लखनऊ में राहुल गांधी की अगवानी करने पहुंचीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि राहुल गांधी सल्तानपुर में पेशी के लिए जा रहे हैं। वह पहले भी यहां आ चुके हैं। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

26 Oct 2026, 09:38:53 AM IST Rahul Gandhi Live Updates: राहुल लखनऊ से रवाना, छह स्थानों पर स्वागत की तैयारी राहुल गांधी दिल्ली से विमान से लखनऊ आने के बाद सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। सुल्तानपुर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूरेभार के पास सबसे पहले पहुंचेंगे। कूरेभार, धनपतगंज और जयसिंहपुर के कार्यकर्ता यहां स्वागत करेंगे। इसके बाद टाटियानगर बाईपास पर कादीपुर, अखंडनगर, करौंदीकला, मोतिगरपुर और दोस्तपुर के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। यहां से टेढ़ुई तिराहे पर पीपी कमैचा, लंभुआ और भदैया के कांग्रेसजन स्वागत करेंगे। गोलाघाट स्थित आस्था हॉस्पिटल के सामने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। गोलाघाट दीवानी मोड़ पर बल्दीराय, कुड़वार और दुबेपुर के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इसके बाद दीवानी न्यायालय के गेट पर शहर कांग्रेस कमेटी और शहरी क्षेत्र के अन्य नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे।

26 Oct 2026, 09:36:16 AM IST Rahul Gandhi Live Updates: एमपी-एमएलए कोर्ट से कई नेता हो चुके हैं बरी विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में सांसदों और विधायकों से जुड़े कई मामलों में आरोप साबित नहीं हो सके हैं। पूर्व मंत्री ओमप्रकाश सिंह, मौजूदा विधायक विनोद सिंह और सीताराम वर्मा, पूर्व विधायक सफदर रजा, अनूप संडा, संतोष पांडेय और चंद्रभद्र सिंह सोनू समेत कई नेता और उनके समर्थक संबंधित मुकदमों में बरी हो चुके हैं। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल नहीं रहा था।

26 Oct 2026, 09:35:47 AM IST Rahul Gandhi Live Updates: मुस्लिम विरोधी टिप्पणी की याचिका खारिज राहुल गांधी के खिलाफ मुस्लिम विरोधी टिप्पणी के आरोप में मुकदमा चलाने की एक अन्य याचिका एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने ठोस साक्ष्य नहीं मिलने पर पिछले साल खारिज कर दी थी। मुजफ्फरनगर में 13 साल पहले हुए दंगे में मुस्लिमों के कथित संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जोड़ने वाले बयान को लेकर अधिवक्ता मो. अनवर ने यह याचिका दाखिल की थी।