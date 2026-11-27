'राहुल गांधी की वजह से 37 सीटें जीती सपा', खुलकर तेवर दिखा रहे इमरान मसूद; खरगे ने दी थी चेतावनी
यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर विवाद बढ़ गया है। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से सपा 37 सीटें जीती और कांग्रेस हर बार बड़ा दिल नहीं दिखा सकती। उन्होंने यूपी में 105 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग भी की।
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर जारी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा पर दबाव बना रहे हैं। अब उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में सपा की जीत का श्रेय राहुल गांधी को देते हुए कहा है कि गठबंधन में कांग्रेस ने भी बड़ा योगदान दिया था। मसूद ने साफ कहा कि सीटों के बंटवारे में हर बार कांग्रेस ही बड़ा दिल दिखाए, ऐसा जरूरी नहीं है।
सपा-कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत को लेकर मसूद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें जीतने में राहुल गांधी की भूमिका भी अहम थी। उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी की वजह से आप (सपा) 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे। हम यह नहीं कह रहे कि आपका योगदान नहीं था, लेकिन हमारा भी योगदान था। हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन क्या हर बार बड़ा दिल हमें ही दिखाना होगा? क्या आप थोड़ी उदारता नहीं दिखा सकते?’
‘जीरो सीट देंगे तो नतीजा भी जीरो होगा’
कांग्रेस सांसद ने सीटों के बंटवारे में सपा के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को शून्य सीटें दी जाएंगी तो परिणाम भी शून्य ही होगा। उन्होंने सपा को चुनौती देते हुए कहा कि जिन सीटों पर कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा है, वहां सपा खुद चुनाव लड़कर जीत हासिल करे। मसूद ने कहा कि सपा के पास जीत का कोई फॉर्मूला है तो उसे उन सीटों पर खुद उम्मीदवार उतारकर साबित करना चाहिए।
105 नहीं, 105 से ज्यादा सीटें चाहिए
कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, इस सवाल पर इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी की मांग 105 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे अधिक सीटों की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस समय पार्टी कमजोर स्थिति में थी, लेकिन अब संगठन पहले से काफी मजबूत है।
मसूद के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस यूपी में सीटों की संख्या को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी नेताओं की ओर से पहले भी 100 से अधिक सीटों की मांग सामने आ चुकी है।
एक दिन पहले खरगे ने दी थी इशारों में नसीहत
इमरान मसूद के लगातार तीखे बयानों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक दिन पहले ही उन्हें सार्वजनिक तौर पर नसीहत दी थी। लखनऊ में संविधान रक्षा सम्मेलन के दौरान खरगे ने मसूद की संसद और टीवी पर सक्रियता का उल्लेख करते हुए कहा कि वह उत्साह के साथ अपनी बात रखते हैं, लेकिन बयान देने से ज्यादा जमीन पर काम करने की जरूरत है।
खरगे ने पार्टी नेताओं को आपसी मतभेदों से बचने और संगठनात्मक काम पर ध्यान देने की सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को एकजुट होकर लड़ना होगा, क्योंकि अंदरूनी मतभेद चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खरगे की इस टिप्पणी को सीट बंटवारे के विवाद में लगातार सार्वजनिक बयान दे रहे मसूद के लिए परोक्ष चेतावनी माना गया।
सपा ने घोषित किए थे पांच उम्मीदवार
सीट बंटवारे की बातचीत के बीच सपा ने पांच विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इनमें बेहट, सहारनपुर, कैराना, अमरोहा और ललितपुर सीटें शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने सपा के इस कदम पर नाराजगी जताई थी। इमरान मसूद का खास विरोध सहारनपुर जिले की सीटों को लेकर भी सामने आया, जहां कांग्रेस और सपा दोनों की दावेदारी है।
दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर बातचीत अभी जारी है। ऐसे में इमरान मसूद के लगातार आक्रामक बयान और कांग्रेस की 100 से अधिक सीटों की मांग गठबंधन की बातचीत को और दिलचस्प बना रही है। अंतिम फैसला कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी तथा सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच होने वाली बातचीत से तय होने की उम्मीद है।
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