पाकिस्तान में राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय, बृजभूषण शरण सिंह का तंज- वो सेल्फ गोल कर रहे

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रिय राजनेता है, क्योंकि उनकी बात वहां बहुत सुनी जातीं हैं। 

Pawan Kumar Sharma वार्ता, गोंडाWed, 17 Sep 2025 05:01 PM
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रिय राजनेता है, क्योंकि उनकी बात वहां बहुत सुनी जातीं हैं। एशिया कप के बाद पाक क्रिकेटर अफरीदी द्वारा राहुल गांधी की तारीफ के सवाल पर उन्होने कहा कि जब से राहुल राजनीति में आएं हैं तभी से 'सेल्फगोल' कर रहें हैं। राहुल गांधी की बात देश में केवल वे स्वयं ही समझ सकते हैं।

वोट चोरी के मुद्दे पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल के साथ विपक्ष बकवास कर रहा हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस मनाए जाने के सवाल पर कहा कि विपक्ष को तो इतना भी ज्ञान नहीं कि क्या कब करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पीएम मोदी को जन्मदिवस की दी गयी। मोदी विश्व के सम्मानित नेता हैं। उन्होंने नेपाल में सत्ता परिवर्तन के प्रश्न को टालते हुए कहा "मुझे विदेशों के बारे में बहुत अधिक ज्ञान नहीं हैं।"

बिहार चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि बिहार में भाजपा, जेडीयू संग सहयोगी दलों की सरकार बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो सीटों के बंटवारे पर खींचतान आम बात हैं। इस पर विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा हैं।

Gonda Up News Uttar Pradesh अन्य..
