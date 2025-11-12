राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, बृजभूषण शरण सिंह का तंज, बिहार को लेकर किया ये दावा
संक्षेप: बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। बृजभूषण शरण ने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, जब वो रहेंगे तब तक भाजपा की बल्ले-बल्ले है।
यूपी के कैसरगंज से भाजपा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, जब तक वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे, भाजपा की बल्ले-बल्ले बनी रहेगी। उनके इस बयान पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर प्रतिक्रिया दी। बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण सिंह ने दावा किया कि वहां एनडीए की गठबंधन सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता विकास और स्थिरता चाहती है, और एनडीए वही दे सकता है। कांग्रेस से जुड़े सवाल पर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उसे तो बोलने का अधिकार है, लेकिन जनता अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती।
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं देश के लिए दुखद हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर बेहद गंभीर हैं। मात्र बीस घंटे के भीतर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं।
बृजभूषण शरण ने युवाओं से कि ये अपील
इससे पहले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गुरु वशिष्ठ महाविद्यालय महेवानानकार में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इस दौरान बृजभूषण सिंह ने मेधावी छात्रों को मेडल और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, अभिभावक और शिक्षण संस्थान के प्राध्यापक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं। आयोजन का उद्देश्य जिले के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित करना था। बृजभूषण शरण सिंह ने अंत में कहा कि देश का भविष्य युवा वर्ग है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे तकनीक, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़कर भारत का नाम रोशन करें।