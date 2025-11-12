राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, बृजभूषण शरण सिंह का तंज, बिहार को लेकर किया ये दावा

संक्षेप: बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। बृजभूषण शरण ने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, जब वो रहेंगे तब तक भाजपा की बल्ले-बल्ले है।

यूपी के कैसरगंज से भाजपा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर राजनीतिक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, जब तक वे राजनीति में सक्रिय रहेंगे, भाजपा की बल्ले-बल्ले बनी रहेगी। उनके इस बयान पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर प्रतिक्रिया दी। बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण सिंह ने दावा किया कि वहां एनडीए की गठबंधन सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता विकास और स्थिरता चाहती है, और एनडीए वही दे सकता है। कांग्रेस से जुड़े सवाल पर उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उसे तो बोलने का अधिकार है, लेकिन जनता अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती।

दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं देश के लिए दुखद हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर बेहद गंभीर हैं। मात्र बीस घंटे के भीतर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं।