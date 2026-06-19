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एक हाथ में फरसा, दूसरे में संविधान की किताब; काशी में राहुल गांधी का परशुराम अवतार वाला पोस्टर

sandeep हिन्दुस्तान, वाराणसी
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद  राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर वाराणसी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके ‘परशुराम अवतार’ वाले पोस्टर का दूध और गंगाजल से अभिषेक किया। एक हाथ में फरसा और दूसरे में संविधान की किताब दिखाए गए पोस्टर का वीडियो वायरल है।

एक हाथ में फरसा, दूसरे में संविधान की किताब; काशी में राहुल गांधी का परशुराम अवतार वाला पोस्टर

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन पर देशभर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में यूपी के वाराणसी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी के पोस्टर पर दूध और गंगाजल चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के स्वरूप में दिखाया गया है। उनके एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में संविधान की किताब दिखाई गई है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

परशुराम अवतार में राहुल का पोस्टर

बताया जा रहा है कि यह आयोजन वाराणसी के घाट क्षेत्र में किया गया। वीडियो में कार्यकर्ता मंत्रोच्चार के बीच राहुल गांधी के पोस्टर का दूध और गंगाजल से अभिषेक करते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसके जरिए वे राहुल गांधी को सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं।

पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बधाई दी

राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं और उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा दीर्घायु की कामना करता हूं। वाराणसी में हुए इस आयोजन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन करने वाले सभी लोग ब्राह्मण समाज से हैं और भगवान परशुराम को अपना आराध्य मानते हैं।

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लोगों के प्रेरणास्त्रोत हैं राहुल गांधी- कन्हैया

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं के अनुरूप यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए राम मंदिर चढ़ावा विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि लोग अपने पसंदीदा नेताओं को अपने आदर्शों और नायकों से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राहुल गांधी को डॉ. भीमराव आंबेडकर और बिरसा मुंडा की तरह प्रेरणास्रोत मानते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या भगवान परशुराम पर किसी एक राजनीतिक दल का अधिकार है।

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