यूपी आ रहे राहुल गांधी; प्रयागराज में 8 अगस्त को छात्र संवाद, 1.5 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी कॉलेज मैदान में 'छात्र संवाद' कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के अनुसार 1.5 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं। कार्यक्रम में बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे प्रमुख रहेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में आयोजित होने वाले बहुप्रतीक्षित 'छात्र संवाद' कार्यक्रम में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन स्थल के रूप में केपी कॉलेज मैदान को अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे पहले परेड मैदान को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन आवश्यक अनुमति नहीं मिलने के कारण कांग्रेस ने रणनीति बदलते हुए केपी कॉलेज मैदान का चयन किया। पार्टी के अनुसार, जिला प्रशासन से इस स्थल के लिए अनुमति भी मिल चुकी है।

प्रयागराज में राहुल गांधी करेंगे छात्र संवाद इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली से आई पार्टी की विशेष टीम ने पिछले दिनों प्रयागराज के कई प्रमुख मैदानों का निरीक्षण किया था। परेड मैदान के लिए सेना और मेला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर केपी कॉलेज मैदान को अंतिम रूप दिया गया। अब आयोजन स्थल पर मंच, सुरक्षा, बैठक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड और मिस्ड कॉल के माध्यम से विशेष पंजीकरण अभियान चलाया गया, जिसके तहत डेढ़ लाख से अधिक छात्र-छात्राओं ने पंजीकरण कराया है।

कोटा, देहरादून के बाद प्रयागराज आएंगे राहुल राहुल गांधी ने छात्र संवाद अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से की थी। इसके बाद देहरादून में भी छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रयागराज का कार्यक्रम इस अभियान की अगली कड़ी माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के प्रमुख केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले प्रयागराज में बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी को देखते हुए कांग्रेस इस आयोजन को विशेष महत्व दे रही है।