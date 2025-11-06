Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRahul Gandhi has become the Bahadur Shah Zafar of Congress, Deputy CM Keshav Maurya attacks
कांग्रेस के बहादुरशाह जफर बन चुके हैं राहुल गांधी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हमला

कांग्रेस के बहादुरशाह जफर बन चुके हैं राहुल गांधी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हमला

संक्षेप: यूपी के डिप्टी सीएम और  बिहार विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। केशव ने कहा कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के बहादुरशाह जफर बन चुके हैं और पूरी पार्टी को निपटा कर ही दम लेंगे।

Thu, 6 Nov 2025 01:11 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सहप्रभारी बनाए गए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोटिंग के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। केशव ने कहा कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के बहादुरशाह जफर बन चुके हैं और पूरी पार्टी को निपटा कर ही दम लेंगे। गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष वे असफल रहे, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में फेल रहे और पांच बार सांसद रहने के बावजूद जनता के बीच अपना भरोसा खो चुके हैं। अपनी लगातार नाकामी को छिपाने के लिए वे रोज़ाना कोई नया फर्ज़ी खेल रचते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केशव प्रसााद मौर्य ने ऐसे समय राहुल गांधी पर हमला बोला है जब बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। बिहार में भाजपा-जदयू वाले एनडीए गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस-राजद महागठबंधन से है। दो चरणों में यहां मतदान होना है। अंतिम और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। 14 नवंंबर को वोटोंं की गिनती और रिजल्ट आएगा।

ये भी पढ़ें:राजा भैया के शस्त्र पूजन पर पुलिस जांच रिपोर्ट आ गई, हथियारों का दिखा था जखीरा

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का अस्तित्व दिन-ब-दिन समाप्त होता जा रहा है। जनता अब उनके भाषणों और नाटकीय बयानों से प्रभावित नहीं होती। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठ, भ्रम और असंतोष फैलाने तक सीमित रह गई है।

वहीं समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "बिहार के चुनावी पर्व में सपा बहादुर अखिलेश यादव नाहक ही अपना लट्ठ भांज रहे हैं। इस चुनाव में उनकी सपा न तीन में है और न तेरह में। उनकी पार्टी के लिए बिहार की ज़मीन पूरी तरह सूखी साबित हो रही है।"

उन्होंने कहा कि बिहार में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अडिग विश्वास रखती है। भाजपा और एनडीए गठबंधन के पक्ष में जनसमर्थन उमड़ रहा है। बिहार की जनता विकास, सुशासन और स्थिरता की राजनीति को प्राथमिकता देती है, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव केवल परिवारवाद और अवसरवाद की राजनीति में लिप्त हैं। उपमुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार की जनता इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा और एनडीए के पक्ष में स्पष्ट जनादेश देगी।