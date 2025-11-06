कांग्रेस के बहादुरशाह जफर बन चुके हैं राहुल गांधी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हमला

संक्षेप: यूपी के डिप्टी सीएम और बिहार विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। केशव ने कहा कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के बहादुरशाह जफर बन चुके हैं और पूरी पार्टी को निपटा कर ही दम लेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सहप्रभारी बनाए गए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोटिंग के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। केशव ने कहा कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के बहादुरशाह जफर बन चुके हैं और पूरी पार्टी को निपटा कर ही दम लेंगे। गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष वे असफल रहे, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में फेल रहे और पांच बार सांसद रहने के बावजूद जनता के बीच अपना भरोसा खो चुके हैं। अपनी लगातार नाकामी को छिपाने के लिए वे रोज़ाना कोई नया फर्ज़ी खेल रचते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केशव प्रसााद मौर्य ने ऐसे समय राहुल गांधी पर हमला बोला है जब बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। बिहार में भाजपा-जदयू वाले एनडीए गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस-राजद महागठबंधन से है। दो चरणों में यहां मतदान होना है। अंतिम और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। 14 नवंंबर को वोटोंं की गिनती और रिजल्ट आएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का अस्तित्व दिन-ब-दिन समाप्त होता जा रहा है। जनता अब उनके भाषणों और नाटकीय बयानों से प्रभावित नहीं होती। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठ, भ्रम और असंतोष फैलाने तक सीमित रह गई है।

वहीं समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "बिहार के चुनावी पर्व में सपा बहादुर अखिलेश यादव नाहक ही अपना लट्ठ भांज रहे हैं। इस चुनाव में उनकी सपा न तीन में है और न तेरह में। उनकी पार्टी के लिए बिहार की ज़मीन पूरी तरह सूखी साबित हो रही है।"