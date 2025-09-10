Rahul Gandhi go back', protest as soon as he reached Rae Bareli, Yogi minister Dinesh Pratap Singh stopped the convoy 'राहुल गांधी वापस जाओ', रायबरेली पहुंचते ही विरोध, योगी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रोका काफिला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राहुल गांधी बुधवार को अपने दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचते ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ रास्ते में धरने पर बैठ गए।

Deep Pandey रायबरेली, हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 12:34 PM
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उनके दौरे का प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने विरोध किया। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बैठकर राहुल के काफिले को रोक दिया। हाईवे पर समर्थकों के साथ मंत्री दिनेश हाईवे पर बैठ गए। इस दौरान नारेबाजी होने लगी है। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। करीब 20 मिनट तक का काफिला रुका रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए।

सांसद राहुल गांधी बुधवार को दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। लखनऊ से रायबरेली आते समय हरचंदपुर क्षेत्र के गुलुपुर के पास उनका विरोध किया गया। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और कार्यकर्ता लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बैठ गए। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। करीब 20 मिनट तक राहुल गांधी का काफिला चुका रहा। इस दौरान कार्यकर्ता उत्तेजित हो गए। हालांकि मंत्री ने उन्हें समझाया तब जाकर शांत किया। मंत्री दिनेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बिहार में उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। यह किसी तरह से समाज के लिए ठीक नहीं है।

प्रदेश सरकार के मंत्री के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। काफी देर तक वहां अफरातफरी का माहौल रहा। पुलिस को हालात सामान्य करने में काफी समय लगा। किसी तरह राहुल के काफिले को आगे बढ़ाया गया।

ये भी पढ़ें:राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर आज आएंगे रायबरेली, जानें पूरा कार्यक्रम

इससे पहले राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुचे थे। लखनऊ एयरपोर्ट पर कोंग्रेसियों ने भव्य स्वागत किया।. राहुल लखनऊ एयरपोर्ट से रायबरेली के लिए रवाना हुए थे। राहुल गांधी सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे थे।

