राहुल गांधी नागरिकता मामले की अब लखनऊ में होगी सुनवाई, वादी ने कहा था जान को खतरा है

संक्षेप: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के आपराधिक परिवाद की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी। वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल आपराधिक परिवाद की सुनवाई अब लखनऊ में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश देते हुए मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है। यह फैसला वादी एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया। वादी ने अदालत को बताया था कि रायबरेली में मामले की पैरवी करने के दौरान उन्हें जान का खतरा है, जिसके चलते उन्होंने केस को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े आपराधिक परिवाद मामले में वादी एस विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। वादी का कहना था कि रायबरेली में मुकदमे की पैरवी करने पर उसकी जान को खतरा है। इसी आधार पर उसने उक्त परिवाद रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है।