Hindi NewsUP NewsRahul Gandhi citizenship case will now be heard in High court Lucknow; petitioner had claimed his life was in danger
राहुल गांधी नागरिकता मामले की अब लखनऊ में होगी सुनवाई, वादी ने कहा था जान को खतरा है

संक्षेप:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के आपराधिक परिवाद की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी। वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 

Dec 17, 2025 02:33 pm ISTDeep Pandey लखनऊ, विधि संवाददाता
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल आपराधिक परिवाद की सुनवाई अब लखनऊ में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश देते हुए मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है। यह फैसला वादी एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया। वादी ने अदालत को बताया था कि रायबरेली में मामले की पैरवी करने के दौरान उन्हें जान का खतरा है, जिसके चलते उन्होंने केस को किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी।

आपको बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े आपराधिक परिवाद मामले में वादी एस विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी। वादी का कहना था कि रायबरेली में मुकदमे की पैरवी करने पर उसकी जान को खतरा है। इसी आधार पर उसने उक्त परिवाद रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किए जाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि स्थानीय परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पा रही है।

वादी ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी

वादी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। वादी की याचिका बुधवार को न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई। इसके बाद आज कोर्ट अपना फैसला सुनाया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
