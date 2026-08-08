राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे, प्रियंका की बेटी मिराया वाड्रा भी हैं साथ; शाम को छात्रों से संवाद

राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी- राबर्ट वाड्रा की बेटी और राहुल की भांजी मिराया वाड्रा भी हैं। राहुूल शाम को केपी कॉलेज मैदान में छात्रों से संवाद करेंगे। उनके कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे को लेकर छात्रों में उत्साह दिख रहा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच गए हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया वाड्रा भी हैं। उनका विमान दोपहर 1:25 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरा। एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, राजेश तिवारी, गौरव पांडेय, मोना तिवारी, सांसद उज्ज्वल रमण सिंह समेत कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से राहुल गांधी और मिराया वाड्रा सीधे आनंद भवन के लिए रवाना हुईं। बताया गया कि वह यहां कुछ समय विश्राम करेंगें। इसके बाद आनंद भवन ट्रस्ट से जुड़े लोगों के साथ मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगी। शाम को केपी कॉलेज मैदान में छात्रों से संवाद करेंगे।

राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को लेकर छात्रों में उत्साह दिख रहा है। एक छात्र के सवाल के जवाब में कल यानी शुक्रवार को राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा था कि वह छात्रों की बात सुनने के लिए ही प्रयागराज आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं छात्रों की बात सुन रहा हूं। मैं प्रयागराज रोजगार के बारे में, नौकरी की स्थिति के बारे में आपके साथ चर्चा करने आ रहा हूं। वह इस बात को शत-प्रतिशत स्वीकार करते हैं कि आज हिंदुस्तान में छात्रों के सामने शिक्षा और रोजगार को लेकर बड़ा सवाल खड़ा है और उन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि छात्रों की ऊर्जा और उनकी आवाज के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज सुनी जाएगी और शिक्षा तथा रोजगार के मुद्दे पर उनके साथ चर्चा की जाएगी।

714 दिन बाद प्रयागराज आए हैं राहुल इससे पहले राहुल गांधी 24 अगस्त 2024 को प्रयागराज आए थे। ऐसे में वह 714 दिन बाद शनिवार को शहर आए हैं। अपने पिछले दौरे में राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया था और संविधान व सामाजिक न्याय के मुद्दों पर संबोधित किया था। इस बार उनका कार्यक्रम पूरी तरह छात्रों और युवाओं पर केंद्रित है।