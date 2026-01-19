लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी का एयरपोर्ट पर स्वागत, नेताओं से जाना यूपी का सियासी माहौल
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पार्टी नेताओं से मुलाकात की और प्रदेश के राजनीतिक हालात का जायजा लिया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से संसदीय क्षेत्र रायबरेली रवाना हो गए। वह रात तकरीबन साढ़े आठ बजे एयरपोर्ट से रायबरेली के लिए रवाना हुए।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पार्टी नेताओं से मुलाकात की और प्रदेश के राजनीतिक हालात का जायजा लिया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से संसदीय क्षेत्र रायबरेली रवाना हो गए। वह रात तकरीबन साढ़े आठ बजे एयरपोर्ट से रायबरेली के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी ऐसे समय में रायबरेली जा रहे हैं, जब प्रदेश में पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और वीबी-जी-राम-जी के खिलाफ चरणबद्ध कार्यक्रम कर रही है। राहुल गांधी के आने से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम बाहर मौजूद था।
वहीं, वीआईपी लाउंज में उनका स्वागत करने वालों में कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी व कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा आदि उपस्थित थे। तकरीबन आठ बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद राहुल गांधी ने इन सभी नेताओं से बातचीत की और जाना कि प्रदेश में पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने पार्टी को और तन्मयता से चुनाव सांगठनिक कार्यक्रम बढ़ाने और चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए।
एयरपोर्ट पर लगा कांग्रेस नेताओं का हुजूम
एयरपोर्ट के बाहर कांग्रेस नेताओं का हुजूम लगा था। जैसे ही राहुल बाहर आए कार्यकर्ताओं ने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल उनका अभिवादन स्वीकारते हुए सड़क मार्ग से रायबरेली रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर स्वागत करने वालों में प्रदेश कांग्रेस के विचार विभाग के अध्यक्ष संपूर्णानंद मिश्र, निवर्तमान प्रदेश महासचिव मुकेश चौहान, कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी, सचिन रावत, पूर्व जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी, लखनऊ शहर जिला अध्यक्ष शहजाद आलम, लखनऊ जिला कांग्रेस अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू, पंकज तिवारी, वीरेंद्र मदान, ममता चौधरी, डॉ. रिचा शर्मा, अरशद खुर्शीद, केके शुक्ल समेत अन्य थे।