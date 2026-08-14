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गोरखपुर में ठेकेदार को तलवार से काटने वाले राहुल का गैंगस्टर कनेक्शन, बंदूक के साथ फोटो वायरल

By sandeep
हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता
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गोरखपुर के सिकरीगंज में ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी हत्याकांड की जांच में मुख्य आरोपी राहुल चौधरी के गैंग्स्टर से कनेक्शन के संकेत मिले हैं। बंदूक के साथ उसकी फोटो और सोशल मीडिया स्टेटस की जांच हो रही है। पुलिस पता लगा रही है कि दोनों के बीच संबंध कब से हैं और कितने गहरे हैं।

Rahul Chaudhary, accused of the murder of contractor Shivkumar in Gorakhpur
गोरखपुर में ठेकेदार शिवकुमार की हत्या का आरोपी राहुल चौधरी

गोरखपुर के सिकरीगंज के अहिरौली गांव में ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या की जांच में मुख्य आरोपित राहुल चौधरी का एक गैंग्स्टर से कनेक्शन सामने आया है। पुलिस को राहुल के संबंधित गैंग्स्टर गिरोह के संपर्क में रहने के संकेत मिले हैं। सोशल मीडिया पर राहुल की बंदूक के साथ फोटो सामने आने के बाद पुलिस ने इस कनेक्शन की गहराई से पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, राहुल के सोशल मीडिया अकाउंट और उसकी गतिविधियों की जांच में गैंग्स्टर से नजदीकी के संकेत मिले हैं। हत्या और आर्म्स एक्ट के मुकदमे में संबंधित गैंग्स्टर के बरी होने के बाद राहुल द्वारा सोशल मीडिया पर लगाया गया स्टेटस भी पुलिस की जांच के दायरे में है। इसमें उसने कथित तौर पर ‘मेरे गुरु जी हत्या, आर्म्स एक्ट के मुकदमे में बरी हो गए हैं’ लिखा था। पुलिस यह पता लगा रही है कि राहुल और गैंग्स्टर के बीच संबंध कब से हैं ।

गांव में तनाव, आरोपितों के घर सन्नाटा

हत्या के बाद अहिरौली गांव में तनाव बना हुआ है। शिवकुमार के घर सांत्वना देने वालों का लगातार पहुंचना जारी है। वहीं आरोपितों के घरों पर सन्नाटा पसरा है। सुरक्षा के मद्देनजर गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

राहुल की बंदूक वाली फोटो ने बढ़ाया पुलिस का संदेह

राहुल चौधरी की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई एक फोटो में वह हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रहा है। पुलिस फोटो की सत्यता, इसे खींचे जाने के स्थान और समय के साथ उसमें दिख रहे हथियार की भी जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि हथियार किसका था और राहुल तक कैसे पहुंचा। पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार और फोटो में दिख रहे हथियार के बीच भी कोई कड़ी है या नहीं, इसकी पड़ताल कर रही है।

पुरानी रंजिश के साथ वर्चस्व का एंगल भी

ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी की हत्या को लेकर अब तक पुरानी रंजिश का एंगल सामने आया है। हालांकि राहुल के गैंग्स्टर कनेक्शन के बाद पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के पीछे इलाके में दहशत और वर्चस्व कायम करने की कोई मंशा तो नहीं थी। हत्या से पहले आरोपितों की गतिविधियों, उनके आपसी संपर्क, मोबाइल और सोशल मीडिया पर हुई बातचीत तथा वारदात में इस्तेमाल हथियार की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

हत्यारोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग

भाजपा नेता अष्टभुजा शुक्ला ने खजनी के ग्राम अहिरौली पहुंचकर शिवकुमार त्रिपाठी हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने स्वर्गीय शिवकुमार त्रिपाठी के पुत्र आदित्य त्रिपाठी एडवोकेट से मिलकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और परिवार को ढांढस बंधाया। शुक्ला ने जिला प्रशासन से मांग की कि हत्या के मामले में वांछित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी सदस्य शिव सागर तिवारी, रत्नेश पांडे, गिरिजेश दत्त पांडे, अनिल कुमार गुप्त, शिवचरण रावत, अभय श्रीवास्तव, दीपक शुक्ला मौजूद रहे।

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