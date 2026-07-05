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राहुल-अखिलेश पहले से रिजेक्टेड, अब BJP भी रिजेक्ट; राम मंदिर ट्रस्ट पर क्या बोले अविमुक्तेश्वरानंद

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, हरदोई
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हरदोई में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मथुरा में कारसेवा की अपील को माहौल भड़काने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा समेत सभी प्रमुख दलों को वह खारिज कर चुके हैं। राम मंदिर ट्रस्ट पर भी सवाल उठाते हुए कथित चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की।

राहुल-अखिलेश पहले से रिजेक्टेड, अब BJP भी रिजेक्ट; राम मंदिर ट्रस्ट पर क्या बोले अविमुक्तेश्वरानंद

हरदोई शहर के गांधी भवन में संत सम्मेलन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मथुरा में कार सेवकों को बुलाने की बात केवल अयोध्या प्रकरण को भड़काने का प्रयास है। समाज को ऐसे मामलों में संयम, विवेक और आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए। किसी भी उकसावे में नहीं आना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि उनका समर्थन किसी भी राजनीतिक दल को स्वतः नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियां पहले ही हमारे द्वारा रिजेक्टेड हैं। हमने सबको रिजेक्ट करके भाजपा को अपनाया था और अब भाजपा को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिन्हें पहले ठुकराया उन्हें फिर अपना लेंगे। शंकराचार्य ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को उनका समर्थन केवल तब मिलेगा, जब वह अपने आचरण और विचारों में अपेक्षित बदलाव दिखाएं।

राम मंदिर ट्रस्ट पर उठाए सवाल

वहीं राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच मंदिर ट्रस्ट् पर सवाल उठाते हुए कहा मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट में ऐसे लोगों को रखा गया, जिन्हें धार्मिक कार्यों का अनुभव नहीं था। उनका आरोप है कि ट्रस्ट का गठन पूर्व नियोजित तरीके से किया गया और सरकार अपने विश्वस्त लोगों के माध्यम से काम करा रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में हुई कथित चोरी की जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रस्ट बनाने वाली सरकार ही जांच करा रही है। बड़ी धनराशि बरामद होने के बावजूद समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई और पुलिस की कार्रवाई नियमों के अनुरूप नहीं रही।

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गोमाता की रक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखकर वोट करें

उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू हितों की बात करने वाली सरकार अब धर्म और गोसंरक्षण के मुद्दों पर अपेक्षित कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने लोगों से 2027 के विधानसभा चुनाव में गोमाता की रक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखकर मतदान करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इतने मंदिर तोड़े गए, जितने मुगल काल में नहीं तोड़े गए।

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हरदोई के ऐतिहासिक महत्व भी बताया

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस दौरान हरदोई के ऐतिहासिक महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हरदोई को हिरण्यकश्यप की राजधानी माना जाता है। भगवान का विरोध करने वाले हिरण्यकश्यप के घर में ही उसके पुत्र भक्त प्रह्लाद ने सत्य, भक्ति और धर्म की क्रांति का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि हरदोई की धरती आज भी समाज में जागरूकता और सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देने में सक्षम है। सम्मेलन में संतों ने धार्मिक एवं सामाजिक विषयों पर एकजुट होकर कार्य करने की अपील की।

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