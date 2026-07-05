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राहुल, अखिलेश और केजरीवाल सुन लो हिंदू भ्रमित नहीं होगा, राम मंदिर प्रकरण पर बोले नितिन नवीन

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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लखनऊ में रविवार को नितिन नवीन ने राम मंदिर प्रकरण कहा कि सरकार एसआईटी जांच करा रही है।नितिन नवीन ने कहा कि  राहुल, अखिलेश और केजरीवाल सुन लो हिंदू भ्रमित नहीं होगा।

राहुल, अखिलेश और केजरीवाल सुन लो हिंदू भ्रमित नहीं होगा, राम मंदिर प्रकरण पर बोले नितिन नवीन

लखनऊ में प्रेरणास्थल पर अयोजित शक्तिकेंद्र संयोजकों के सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर प्रकरण पर भी नितिन नवीन ने विपक्ष पर निशाना साधा। नितिन नवीन ने कहा कि राम मंदिर मामले पर कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, जिन्होंने प्रभु राम के होने पर सवाल उठाया था। रामेश्वरम पर सवाल खड़े किए। राम को ये काल्पनिक बताने वाले हैं और कारसेवकों पर गोलियां चलाने वाले। हिंदू धर्म पर ये बात कर ही नहीं कर सकते हैं। आरएसएस और विहिप ने हिंदू धर्म के बहुत कुछ किया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई भी करेंगे और सुधार भी करेंगे। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से और केजरीवाल से कि हिंदू कमजोर नहीं है। भ्रमित नहीं होगा।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि जब भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो ये चुप रहते हैं। तमिलनाडु में जब कहा जाता है तो आप चुप रहते हैं। तुम्हारी आस्था गोली चलाने की रही है और हमारी आस्था हिन्दू धर्म के लिए है। मेरे पिताजी कारसेवक के तौर पर चले थे, दो महीना जेल में रहे। जितना हमने हिंदू धर्म के लिए किया, उतना इनका खानदान नहीं कर सकता।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म कर दिया

मैं चुनावी शंखनाद के लिए आया था। मैंने देखा कि यहां के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जो ऊर्जा मैं देख रहा हूं वह इस बात का परिचायक है कि शक्ति केंद्र की ताकत से 2027 में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश ने केवल भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण की राजनीति और परिवारवाद देखा हो, भाजपा ने उस उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म कर दिया। तब हर जिले में एक गुंडा, एक माफिया होता था। एक समय बिचौलिए का राज चलता था। उत्तर प्रदेश को उस बदहाली से हमारी सरकार ने बाहर निकाला। पहले तो उत्तर प्रदेश और बिहार को बीमारू राज कहा जाता था। अब दोनों राज्य विकास के सोपानों पर आगे बढ़ रहे हैं।

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उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी

नवीन ने कहा कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी तो वह केवल एक और सरकार नहीं होगी बल्कि 2029 के लिए मार्ग भी प्रशस्त होगा। शक्ति केंद्र के मजबूत होने के बाद विपक्ष चाहे जो कर ले भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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