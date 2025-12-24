रागिनी बोलीं- सियावर राम चंद्र की जय, मंत्री एके शर्मा बोले- समस्या बिजली नहीं जय श्रीराम

संक्षेप: विधानसभा में बिजली की किल्लत पर शुरू हुई बहस नारों और पलटवार तक जा पहुंची, जिससे सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया। रागिनी ने अपनी बात कहने के बाद सियावर रामचंद्र की जय समेत तीन नारे लगाए। इसके जवाब में एके शर्मा ने कहा कि इन्हें बिजली नहीं समस्या जय श्रीराम से है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बिजली कटौती का मुद्दा उस समय दिलचस्प मोड़ पर आ गया, जब समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक रागिनी सोनकर और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन में बिजली की किल्लत पर शुरू हुई बहस नारों और पलटवार तक जा पहुंची, जिससे सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया। रागिनी ने अपनी बात कहने के बाद सियावर रामचंद्र की जय समेत तीन नारे लगाए। इसके जवाब में एके शर्मा ने कहा कि इन्हें बिजली नहीं समस्या जय श्रीराम से है।

मछलीशहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कागजों पर 24 घंटे बिजली का दावा कर रही है, जबकि हकीकत इसके उलट है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्रीजी कहते हैं कि प्रदेशभर में 24 घंटे बिजली मिल रही है और किसान खुशहाल है। लेकिन हकीकत यह है कि जब भाजपा का कार्यकर्ता मंत्रीजी से मिलने आता है, तो वह माला पहनाते वक्त उनके कान में धीरे से कहता है कि साहब, 14 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है।

रागिनी ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि उनके पास ऐसा कोई 'जादुई चश्मा' हो जिससे गायब बिजली भी दिखाई देने लगती हो, तो वह चश्मा विपक्ष को खरीदकर दे दें ताकि हमें भी वह विकास दिखने लगे।

अपने भाषण के अंत में रागिनी सोनकर ने सत्ता पक्ष को उन्हीं के अंदाज में घेरने के लिए सियावर रामचंद्र की जय, जय बजरंगबली और नमः पार्वती पतये हर-हर महादेव के नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी जनता बुनियादी सुविधाओं पर सवाल पूछती है, मंत्रीजी भगवान का नाम लेकर असली मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं।

रागिनी सोनकर के नारों और आरोपों पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सपा को बिजली से कोई समस्या नहीं है, उन्हें असल समस्या 'जय श्रीराम' के नारे से है। मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में ढाई गुना बढ़ा है।