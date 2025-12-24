Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRagini said siyavar ramchandra ki jai and Minister AK Sharma said The problem is not electricity but Jai Shri Ram
रागिनी बोलीं- सियावर राम चंद्र की जय, मंत्री एके शर्मा बोले- समस्या बिजली नहीं जय श्रीराम

रागिनी बोलीं- सियावर राम चंद्र की जय, मंत्री एके शर्मा बोले- समस्या बिजली नहीं जय श्रीराम

संक्षेप:

विधानसभा में बिजली की किल्लत पर शुरू हुई बहस नारों और पलटवार तक जा पहुंची, जिससे सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया। रागिनी ने अपनी बात कहने के बाद सियावर रामचंद्र की जय समेत तीन नारे लगाए। इसके जवाब में एके शर्मा ने कहा कि इन्हें बिजली नहीं समस्या जय श्रीराम से है।

Dec 24, 2025 02:13 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बिजली कटौती का मुद्दा उस समय दिलचस्प मोड़ पर आ गया, जब समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक रागिनी सोनकर और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन में बिजली की किल्लत पर शुरू हुई बहस नारों और पलटवार तक जा पहुंची, जिससे सदन का माहौल पूरी तरह बदल गया। रागिनी ने अपनी बात कहने के बाद सियावर रामचंद्र की जय समेत तीन नारे लगाए। इसके जवाब में एके शर्मा ने कहा कि इन्हें बिजली नहीं समस्या जय श्रीराम से है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मछलीशहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार कागजों पर 24 घंटे बिजली का दावा कर रही है, जबकि हकीकत इसके उलट है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्रीजी कहते हैं कि प्रदेशभर में 24 घंटे बिजली मिल रही है और किसान खुशहाल है। लेकिन हकीकत यह है कि जब भाजपा का कार्यकर्ता मंत्रीजी से मिलने आता है, तो वह माला पहनाते वक्त उनके कान में धीरे से कहता है कि साहब, 14 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है।

रागिनी ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा कि यदि उनके पास ऐसा कोई 'जादुई चश्मा' हो जिससे गायब बिजली भी दिखाई देने लगती हो, तो वह चश्मा विपक्ष को खरीदकर दे दें ताकि हमें भी वह विकास दिखने लगे।

ये भी पढ़ें:यूपी में राजपूत के बाद भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक, सियासी माहौल गरमाया

अपने भाषण के अंत में रागिनी सोनकर ने सत्ता पक्ष को उन्हीं के अंदाज में घेरने के लिए सियावर रामचंद्र की जय, जय बजरंगबली और नमः पार्वती पतये हर-हर महादेव के नारे लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी जनता बुनियादी सुविधाओं पर सवाल पूछती है, मंत्रीजी भगवान का नाम लेकर असली मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं।

रागिनी सोनकर के नारों और आरोपों पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सपा को बिजली से कोई समस्या नहीं है, उन्हें असल समस्या 'जय श्रीराम' के नारे से है। मंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि प्रदेश में बिजली का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में ढाई गुना बढ़ा है।

उन्होंने जौनपुर (विधायक का गृह जनपद) का उदाहरण देते हुए कहा जौनपुर में भी बिजली का समान वितरण हो रहा है। बदलापुर के विधायक को विकास और बिजली दिखाई देती है, लेकिन आपको नहीं दिखती। बिजली विभाग के निजीकरण की अटकलों पर विराम लगाते हुए एके शर्मा ने सदन को आश्वस्त किया कि फिलहाल निजीकरण का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में जो भी फैसला होगा, वह पूरी तरह से प्रदेश की जनता और राज्य के हित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा।