Hindi NewsUP NewsRaghuraj Singh said that the more educated a Muslim is the bigger terrorist he is
जितना पढ़ा-लिखा मुसलमान, वह उतना बड़ा आतंकवादी है; योगी के मंत्री रघुराज सिंह बोले

जितना पढ़ा-लिखा मुसलमान, वह उतना बड़ा आतंकवादी है; योगी के मंत्री रघुराज सिंह बोले

संक्षेप: यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लेते हुए उनकी तुलना आतंकवादियों से की। कहा कि जितने भी आतंकवादी हैं सभी मस्जिद और मदरसे से निकले हैं। जो जितना अधिक पढ़ा मुसलमान है वह उतना बड़ा आतंकवादी है।

Tue, 18 Nov 2025 02:46 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लेते हुए उनकी तुलना आतंकवादियों से की। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादियों का अड्डा बताया। मंत्री ने कहा कि जितने भी आतंकवादी हैं सभी मस्जिद और मदरसे से निकले हैं। इसलिए दोनों को बंद कर देना चाहिए। जो जितना अधिक पढ़ा मुसलमान है वह उतना बड़ा आतंकवादी है।

भाजपा नेता और प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री रघुराज सिंह मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुए। दिल्ली ब्लास्ट पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए, वे मदरसों या मस्जिदों से हैं। इसलिए मदरसों और मस्जिदों को तत्काल बंद कर देना चाहिए, ताकि आतंकवाद को सांप के फन की तरह सिर कुचल दिया जाए। दिल्ली ब्लास्ट पर देश के किसी भी मौलवी या धर्मगुरु ने विरोध नहीं किया है, जिससे साबित होता है कि वे इन लोगों के साथी हैं। जितना पढ़ा-लिखा मुसलमान है, उतना ही पढ़ा-लिखा आतंकवादी है। ओसामा बिन लादेन बीटेक-एमटेक था और उसने अमेरिका पर हमला किया था। ये दैत्यों के वंशज हैं।"

एएमयू की होनी जांच चाहिए

रघुराज सिंह ने कहा कि एएमयू की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि यहां से भी बड़े-बड़े, बुरहान वानी जैसे आतंकवादी निकले हैं। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होनी चाहिए। जैसे बाकि सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये भी लोग पढ़ें। क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार, बलात्कार, व्यभचार सब करते हैं। मस्जिदों पर तो ताले लग जाने चाहिए। मदरसे बिलकुल बंद होने जाने चाहिए। क्योंकि यह हिंदुओं का देश है। ये अत्याचारियों ने हमें को लूटा है।

न्यूयॉर्क मेयर पर धर्म परिवर्तन करना का लगाया आरोप

रघुराज सिंह ने न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "न्यूयॉर्क में जो मेयर बना है उसने धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया है। वहां से बड़े-बड़े पैसे वाले भाग रहे हैं। उन पर टैक्स लगा दिया है।" बता दें कि ममदानी मशहूर भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्देशक मीरा नायर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं।

फारूक अब्दुल्ला को फांसी होनी चाहिए

योगी के मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, "फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर ही आतंकवादी पनपे थे। वे खुद आतंकवाद के समर्थक हैं। इस देश का कानून लचर है,वरना फारूख अब्दुल्ला को फांसी होनी चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को लूटा है। वहां के अनपढ़ लोगों को लूटकर अपना महल बना लिया।"

