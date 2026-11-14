रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' सबसे बड़े माफिया, हाई कोर्ट ने मांगी लिस्ट: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने यूपी के बाहुबलियों में शुमार राजा भैया को सबसे बड़ा माफिया बताया। एचटी लीडरशिप समिट में उन्होंने हाईकोर्ट की ओर से 19 बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगे जाने का जिक्र किया। इनमें धनंजय सिंह, सुशील सिंह समेत कई नाम शामिल हैं। उन्होंने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के बाहुबलियों में शुमार रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को सबसे बड़ा माफिया बताया। उन्होने कहा कि "यूपी के टॉप माफिया के कोई नाम ही नहीं पढ़ता है, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे। कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है। जिसमें रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह, अजय मरदह, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भौकाली शामिल हैं। ये लिस्ट हाईकोर्ट मांग रहा है। इस पर कोई नहीं बोलता है, ये लिस्ट हाईकोर्ट की है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 81 बार सरकार के लोगों से कहा कि आप यूपी में क्या कर रहे हैं।"

यूपी पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल एचटी लीडरशिप समिट में सपा अध्यक्ष ने बाहुबली और माफिया से जुड़े सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होने यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और हाईकोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होने कहा कि एनसीबी के आंकड़ों में दलितों के अपराध में यूपी नंबर-1 है। 2018 के बाद दलितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। डेटा कहता है कि दलितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुए। महिलाओं के खिलाफ यूपी सबसे आगे है। आपको बता दें हाल में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दबंगों को शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 19 चर्चित लोगों का ब्योरा तलब करते हुए पूछा है कि उन्हें किन परिस्थितियों और किस आधार पर हथियारों के लाइसेंस दिए गए। इनमें रघुराज प्रताप सिंह, धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, सुशील सिंह, विनीत सिंह समेत 19 नाम शामिल हैं।