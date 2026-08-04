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Raebareli News: चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार के कलवारन टोला निवासी वीरेंद्र साहू पर चाकू से हमला किया गया। यह हमला उस समय हुआ जब वीरेंद्र ने मोहल्ले में गाली-गलौज का सामना किया। आरोपी सुजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घायल वीरेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

Raebareli News: चाकू मारने वाला आरोपी गिरफ्तार

Raebareli News: ऊंचाहार। कस्बे के कलवारन टोला निवासी युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, रविवार शाम कलवारन टोला निवासी वीरेंद्र साहू ने मोहल्ले में गाली-गलौज का विरोध किया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी सुजीत ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल वीरेंद्र को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।

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