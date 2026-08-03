Raebareli News: युवती ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप
Raebareli News: रायबरेली में एक युवती ने एसपी से शिकायत की है, जिसमें उसने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके गर्भपात के लिए भी दबाव डाला।
Raebareli News: रायबरेली। शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने एसपी को शिकायती पत्र देकर एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसके साथ शरीरिक संबंध बनाए और गभर्वती के बाद उससे शादी करने से इंकार कर दिया। बाद में युवक ने धोखे से उसका गर्भपात करा दिया। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। आरोपी युवक कानपुर शहर का है।
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