Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Raebareli News: युवती ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

Raebareli News: रायबरेली में एक युवती ने एसपी से शिकायत की है, जिसमें उसने युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने के बाद शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसके गर्भपात के लिए भी दबाव डाला।

Raebareli News: युवती ने युवक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

Raebareli News: रायबरेली। शहर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती ने एसपी को शिकायती पत्र देकर एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसके साथ शरीरिक संबंध बनाए और गभर्वती के बाद उससे शादी करने से इंकार कर दिया। बाद में युवक ने धोखे से उसका गर्भपात करा दिया। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई। आरोपी युवक कानपुर शहर का है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Complaint Raebareli News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।