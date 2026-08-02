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Raebareli News: बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं को किया गया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: सतांव के कोन्सा गांव में मिशन शक्ति अभियान के तहत बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह और पुलिस कर्मचारियों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न एवं अन्य सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक किया।

Raebareli News: बहू-बेटी सम्मेलन में महिलाओं को किया गया जागरूक

Raebareli News: सतांव। मिशन शक्ति अभियान के तहत कोन्सा गांव में बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उप निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह कांस्टेबल राहुल, महिला कांस्टेबल मिनी द्विवेदी, संध्या कुशवाहा, गुड्डी ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न और अन्य सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक किया।

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