Raebareli News: चार दिन बाद नहर से बरामद हुआ महिला का शव

Raebareli News: तिलोई संवाददाता। मोहनगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला ने शारदा सहायक खंड-28 नहर में छलांग लगा दी थी। काफी खोजने के बाद गुरुवार को महिला का शव बरामद किया गया। थाना क्षेत्र के भावापुर मजरे अहुरी निवासिनी गुड़िया 35 वर्ष ने परिवारिक विवाद के बाद नहर में छलांग लगा दी थी। परिजन और पुलिस लगातार महिला को खोजने में लगी थी। गुरुवार को महिला का शव गोरियाबाद पुल के पास से बरामद किया गया। शव बरामद होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इंस्पेक्टर मोहनगंज राकेश सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।