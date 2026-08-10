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Raebareli News: पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर पति ने रचा ली दूसरी शादी, आधार कार्ड से निकलवाया 50 हजार का लोन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली जिले के मिल एरिया थाने में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी की और विरोध करने पर उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।

पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर पति ने रचा ली दूसरी शादी, आधार कार्ड से निकलवाया 50 हजार का लोन
पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर पति ने रचा ली दूसरी शादी, आधार कार्ड से निकलवाया 50 हजार का लोन

Raebareli News: राही (रायबरेली), संवाददाता। रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए सोमवार को पुलिस अधीक्षक रवि कुमार को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी रचा ली और जब उसने इसका विरोध किया, तो पति ने मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। आधार कार्ड से लिया लोन, फिर रचाई दूसरी शादी

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शिकायत का विवरण

सलीमपुर चौकी, थाना मिल एरिया निवासी प्रिया पुत्री राम सनक ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि करीब चार वर्ष पूर्व उसका विवाह उफरापुर मजरे खसपरी, थाना मिल एरिया निवासी विजय पुत्र राम प्रकाश के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। दंपति का दो वर्ष का एक बच्चा भी है। प्रिया के मुताबिक, पति विजय ने उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग करते हुए उसके नाम पर 50 हजार रुपये का लोन निकलवा लिया। इसके बाद 9 अगस्त 2026 को उसने बिना कानूनी रूप से तलाक लिए गांव के ही विनोद की बेटी राधिका के साथ दूसरी शादी कर ली।

विरोध और हिंसा

पीड़िता का कहना है कि जब उसने पति की इस दूसरी शादी का विरोध किया, तो पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोपी पति और उसके परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

महिला ने अपने पति पर क्या आरोप लगाए?
महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी की और उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया।
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