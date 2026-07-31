Raebareli News: कोषाध्यक्ष पद के लिए पड़ेगे वोट

Raebareli News: कोषाध्यक्ष पद के लिए पड़ेगे वोट
Raebareli News: रायबरेली में सेंट्रल बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव को बढ़ा दिया गया था। मतदान सुबह नौ बजे से शुरू होगा और पाँच बजे समाप्त होने के बाद मतगणना साढ़े पाँच बजे से शुरू होगी।
Raebareli News: रायबरेली। सेंट्रल बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर कोषाध्यक्ष पद का चुनाव बढ़ा दिया गया था। चुनाव अधिकारी डीपी पाल ने बताया कि मतदान सुबह नौ बजे से शुरू होगा। पांच बजे मतदान समाप्त होने के बाद साढे पांच बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी।
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