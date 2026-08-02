Raebareli News: वीडियो वायरल कर रहा मच विचलित
Raebareli News: ऊंचाहार में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में गो वंशों के शव दिखाए गए हैं। हालांकि भारत सरकार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। कान्हा गौ शाला के पशु चिकित्सक डॉ. दिलीप सिंह का कहना है कि मवेशियों के इलाज में कोई कमी नहीं की जाती है। प्रतिदिन बीमार मवेशियों का उपचार किया जाता है।
Raebareli News: ऊंचाहार। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में गो वंशों के शव को दिखया गया है। हालांकि हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है लेकिन यह क्षेत्र के नगर पंचायत द्वारा संचालित कान्हा गौ शाला का बताया जा रहा है। वीडियो मन को विचलित करने वाला है। वहीं पशु चिकित्सक डॉ. दिलीप सिंह ने बताया कि मवेशियों के इलाज में कोई कमी नहीं की जाती है। प्रतिदिन बीमार मवेशी का इलाज किया जाता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।