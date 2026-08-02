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Raebareli News: वीडियो वायरल कर रहा मच विचलित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: ऊंचाहार में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में गो वंशों के शव दिखाए गए हैं। हालांकि भारत सरकार इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। कान्हा गौ शाला के पशु चिकित्सक डॉ. दिलीप सिंह का कहना है कि मवेशियों के इलाज में कोई कमी नहीं की जाती है। प्रतिदिन बीमार मवेशियों का उपचार किया जाता है।

Raebareli News: वीडियो वायरल कर रहा मच विचलित

Raebareli News: ऊंचाहार। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में गो वंशों के शव को दिखया गया है। हालांकि हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है लेकिन यह क्षेत्र के नगर पंचायत द्वारा संचालित कान्हा गौ शाला का बताया जा रहा है। वीडियो मन को विचलित करने वाला है। वहीं पशु चिकित्सक डॉ. दिलीप सिंह ने बताया कि मवेशियों के इलाज में कोई कमी नहीं की जाती है। प्रतिदिन बीमार मवेशी का इलाज किया जाता है।

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