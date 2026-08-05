Raebareli News: रात में बिजली न मिलने से ग्रामीणों ने किया अटौरा बुजुर्ग उपकेंद्र का घेराव
Raebareli News: गांव महिपत में रात के समय बिजली कटौती से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। मंगलवार को दर्जनों ग्रामीण अटौरा बुजुर्ग उपकेंद्र पहुंचे और नारेबाजी की। उनका आरोप था कि पिछले सप्ताह तक बिजली मिल रही थी, पर सोमवार रात से यह बंद हो गई। गर्मी और उमस से परेशान हो रहे ग्रामीणों ने नई लाइन बनाने का विरोध किया।
Raebareli News: सतांव संवाददाता। पूरे महिपत गांव में रात की विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। इसे लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण अटौरा बुजुर्ग उपकेंद्र पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। गांव निवासी अमित वर्मा, उमानाथ, दया शंकर, सीताराम, राजेश कुमार, हरिशंकर, जय शंकर, भोला का आरोप था कि पिछले सप्ताह तक रात में विद्युत आपूर्ति हो रही थी, लेकिन सोमवार की रात गांव की बिजली काट दी गई। गर्मी और उमस के कारण बच्चे, बुजुर्ग और मरीज परेशान हो गए। कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अवर अभियंता संजय भारती ने बताया कि रोस्टिंग के हिसाब से दिन में नलकूप की आपूर्ति चालू हुई थी।
ग्रामीण नई लाइन बनाने का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल उनकी आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
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