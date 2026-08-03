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Raebareli News: सलोन कोतवाली क्षेत्र में कुछ घंटों में दो हत्या की घटनाओं से फैली सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली में सलोन कोतवाली क्षेत्र में दो अलग-अलग गांवों में दो हत्याएं हुई हैं। परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है। एक युवक का शव रायबरेली-प्रतापगढ़ हाईवे पर मिला था, जबकि दूसरे किसान की खेत में कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। मामले की जांच जारी है।

Raebareli News: सलोन कोतवाली क्षेत्र में कुछ घंटों में दो हत्या की घटनाओं से फैली सनसनी

Raebareli News: रायबरेली,संवाददाता। सलोन कोतवाली क्षेत्र में अलग-अलग गांवों के रहने वाले दो लोगों की हत्याएं हो गई। ताबड़तोड़ दो-दो हत्याओं के बाद पूरा इलाका दहल गया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव पहुंचे तो इसमें एक के शव की अंत्येष्टि कर दी गई, लेकिन दूसरे शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। नाराज लोगों के द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ उनका घर बुलडोजर से ढहाया जाए और उन्हें संख्त सजा दिलाई जाए। मौके पर एएसपी के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे। काफी मान मनौव्वल के बाद परिजन माने। क्षेत्र के रग्घुपुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय शिवकेश पुत्र विश्राम बीते शनिवार की शाम अचानक घर से किसी काम से निकला था। इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटा। रातभर परिजन युवक की खोजबीन करते रहे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। रविवार की सुबह रायबरेली-प्रतापगढ़ हाईवे के किनारे युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा था। मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने युवक के शरीर में मिले चोट के निशान देखने के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी थी। मामले में मृतक की पत्नी सुमन देवी ने चार लोगों पर पति की हत्या का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने मृतक के शव की अंत्येष्टि गांव में ही कर दी।

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दूसरी हत्या की घटना

वहीं दूसरी घटना सोनबरसा के रहने वाले 55 वर्षीय शशिधर यादव की बीते रविवार को दोपहर को घर से खेत जाते समय कुल्हाड़ी से हमला करके किसान की हत्या कर दी गई। मामले में मृतक के बेटे अनुज यादव ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही कुछ लोगों पर पिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है।

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परिजनों का प्रदर्शन

सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद अधेड़ का शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया और मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन लगे। परिजनों ने शव की अंत्येष्टि करने से मना कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके घर बुलडोजर से ढहाए जाए और उन्हें भी संख्त सजा दी जाए। मृतक की बेटी शाधिका यादव की पढ़ाई की जिम्मेदारी और परिवार को सुरक्षा व्यवस्था दिलाई जाए। पता के न रहने पर पिता का सपना अधूरा न रह जाए। गांव के लोगों का कहना है कि मृतक शशिधर से किसी से कोई विवाद नहीं था। आखिर हत्या हुई तो क्यों हुई यह अबूझ पहेली बना हुआ है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब शशिधर का शव गांव पहुंचा तो उसके परिजन तथा गांव के लोग इस बात पर अड़ गए की आरोपी को जब तक गोली नहीं मारी जाती तथा आरोपी का मकान बुलडोजर से गिराया जाए व आईएएस की तैयारी कर रही लड़की के खर्च का सरकारी प्रबंध किया जाए। मौके पर पहुंचे एएसपी आलोक कुमार सिंह व एसडीएम के साथ कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कार्रवाई की मांग पर अड़े लोगों को किसी तरह से समझा-बुझाकर शांत कराया।

सपा का बूथ अध्यक्ष था मृतक

मृतक शशिधर सपा का बूथ अध्यक्ष था जिसके कारण उसके घर पूर्व विधायक आशा किशोर ब्लॉक अध्यक्ष पुत्तन यादव समेत अनेक कार्यकर्ता पहुंचकर शोक व्यक्त किया तथा आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। वहीं गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार से पुलिस बल लगाया गया है। पुलिस के बड़े अधिकारी गांव की पल-पल का जाएजा ले रहे हैं। इस मामले में क्षेत्राधिकारी यादवेंद्र बहादुर सिंह से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हुई दोनों हत्याओं के मामले में उनके परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके नामजद कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। इसकी जांच की जा रही है घटना में जो दोषी होगा बक्सा नहीं जाएगा। एहतियाती तौर पर हत्या की घटना वाले दोनों गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल गांव मे शांति बनी हुई है.

सामान्य प्रश्न

रायबरेली में हुई हत्याओं की संख्या कितनी है?
रायबरेली में दो हत्याएं हुई हैं।
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