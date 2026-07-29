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Raebareli News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: बछरावां-मौरावां मार्ग पर मदाखेड़ा गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार रामखेलावन को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया, लेकिन नाजुक हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के समय रामखेलावन अपनी रिश्तेदारी के लिए जा रहा था।

Raebareli News: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल

Raebareli News: बछरावां,संवाददाता। बछरावां-मौरावां मार्ग पर थाना क्षेत्र के मदाखेड़ा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया। घायल को सीएचसी पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उन्नाव जिले के मौरावां थाना क्षेत्र के हिलौली गांव के रहने वाले बाइक सवार रामखेलावन पुत्र सरदार बुधवार को अपनी रिश्तेदारी में बछरावां की ओर जा रहा था। इसी बीच उन्नाव की तरफ जा रहे एक अनियंत्रित ट्रक सामने से उसकी बाइक सवार में टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

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