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Raebareli News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: डलमऊ के नसीरपुर घरियारी गांव में एक ट्रैन की चपेट में आकर 40 वर्षीय छेदी की मोत हो गई। परिजनों ने बताया कि छेदी मानसिक विक्षिप्त था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

Raebareli News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

Raebareli News: डलमऊ। कोतवाली क्षेत्र के नसीरपुर घरियारी गांव में बीती शनिवार देर रात ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय छेदी पुत्र रूप नारायण की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मृतक मानसिक विक्षिप्त था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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