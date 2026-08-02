Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Raebareli News: मवेशी से टकराई बाइक, तीन घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
Follow us on Google News
share

Raebareli News: श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनकी तीन वर्षीय बेटी घायल हो गए। उनकी बाइक एक आवारा मवेशी से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल रेफर किया गया, जबकि पत्नी और बेटी का उपचार किया गया। स्थानीय लोगों ने मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताई।

Raebareli News: मवेशी से टकराई बाइक, तीन घायल

Raebareli News: श्रावस्ती संवाददाता। श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम जमुनहा-बहराइच मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनकी तीन वर्षीय मासूम बेटी घायल हो गए। घर लौटते समय उनकी बाइक अचानक सड़क पर आए एक आवारा मवेशी से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को प्राथमिक उपचार के बाद संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा रेफर कर दिया गया, जबकि उसकी पत्नी और बेटी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मल्हीपुर में किया गया। जानकारी के अनुसार, मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिकारी चौड़ा के मजरा रमवांपुर निवासी अखिलेश कुमार (26), पुत्र ओमप्रकाश विश्वकर्मा, शनिवार को अपनी पत्नी रेखा (24) और तीन वर्षीय पुत्री सौम्या के साथ पत्नी के मायके जानकीनगर गए थे। देर शाम पारिवारिक मुलाकात के बाद तीनों एक ही बाइक से अपने घर लौट रहे थे।

हादसे का विवरण

बताया जाता है कि जब वे जमुनहा-बहराइच मार्ग पर स्थित साइनबोर्ड के पास पहुंचे, तभी अचानक एक आवारा मवेशी सड़क पर आ गया। चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और बाइक सीधे मवेशी से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे अखिलेश कुमार, उनकी पत्नी रेखा और पुत्री सौम्या घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घायलों की मदद

हादसा देखकर राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत घायलों की मदद की और 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

अस्पताल में इलाज

प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने अखिलेश कुमार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय, भिनगा रेफर कर दिया। वहीं उनकी पत्नी रेखा और मासूम पुत्री सौम्या का उपचार सीएचसी मल्हीपुर में किया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

स्थानीय लोगों की चिंताएँ

दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमुनहा-बहराइच मार्ग पर आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर घूम रहे निराश्रित मवेशियों की समुचित व्यवस्था कर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ?
सड़क हादसा श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में हुआ।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Road Accident Raebareli News Raebareli Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।