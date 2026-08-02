Raebareli News: मवेशी से टकराई बाइक, तीन घायल

Raebareli News: श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनकी तीन वर्षीय बेटी घायल हो गए। उनकी बाइक एक आवारा मवेशी से टकरा गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल रेफर किया गया, जबकि पत्नी और बेटी का उपचार किया गया। स्थानीय लोगों ने मवेशियों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर चिंता जताई।

Raebareli News: श्रावस्ती संवाददाता। श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम जमुनहा-बहराइच मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पति-पत्नी और उनकी तीन वर्षीय मासूम बेटी घायल हो गए। घर लौटते समय उनकी बाइक अचानक सड़क पर आए एक आवारा मवेशी से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए युवक को प्राथमिक उपचार के बाद संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा रेफर कर दिया गया, जबकि उसकी पत्नी और बेटी का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) मल्हीपुर में किया गया। जानकारी के अनुसार, मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत शिकारी चौड़ा के मजरा रमवांपुर निवासी अखिलेश कुमार (26), पुत्र ओमप्रकाश विश्वकर्मा, शनिवार को अपनी पत्नी रेखा (24) और तीन वर्षीय पुत्री सौम्या के साथ पत्नी के मायके जानकीनगर गए थे। देर शाम पारिवारिक मुलाकात के बाद तीनों एक ही बाइक से अपने घर लौट रहे थे।

हादसे का विवरण बताया जाता है कि जब वे जमुनहा-बहराइच मार्ग पर स्थित साइनबोर्ड के पास पहुंचे, तभी अचानक एक आवारा मवेशी सड़क पर आ गया। चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और बाइक सीधे मवेशी से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे अखिलेश कुमार, उनकी पत्नी रेखा और पुत्री सौम्या घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घायलों की मदद हादसा देखकर राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत घायलों की मदद की और 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्हीपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनका प्राथमिक उपचार किया।

अस्पताल में इलाज प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने अखिलेश कुमार की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय, भिनगा रेफर कर दिया। वहीं उनकी पत्नी रेखा और मासूम पुत्री सौम्या का उपचार सीएचसी मल्हीपुर में किया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

स्थानीय लोगों की चिंताएँ दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमुनहा-बहराइच मार्ग पर आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क पर घूम रहे निराश्रित मवेशियों की समुचित व्यवस्था कर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है।