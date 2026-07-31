Raebareli News: दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत
Raebareli News: रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के गऊघाट चौराहे पर गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 49 वर्षीय राकेश कुमार की मौत हो गई। वे बाइक से घर लौटते समय खड़े ट्रक में जा घुसे, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है।
Raebareli News: शिवगढ़ (रायबरेली) संवाददाता। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के महराजगंज हैदरगढ़ मार्ग पर स्थित गऊघाट चौराहे पर गुरुवार देर रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 49 वर्षीय राकेश कुमार की मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गुरुवार देर रात करीब 10 बजे महाराजगंज थाना क्षेत्र के आँवाडीह कमालपुर निवासी राकेश कुमार बाइक से घर जा रहे थे। इसी दौरान गऊ घाट चौराहे पर उनकी बाइक सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गुमावा चौकी प्रभारी आयुष वत्स ने बताया कि खड़े ट्रक में बाइक घुसने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था।
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई महाराजगंज पुलिस द्वारा की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।