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Raebareli News: खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, 72 साल की महिला झुलसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: रायबरेली के ऊंचाहार में एक वृद्धा, चमेली देवी, रविवार सुबह अपने घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से झुलस गई। ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को सूचित किया। दमकल की टीम ने काफी प्रयास के बाद आग बुझाई। महिला का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।

Raebareli News: खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, 72 साल की महिला झुलसी

Raebareli News: ऊंचाहार (रायबरेली) संवाददाता। रायबरेली में कोतवाली क्षेत्र के पिपरहा मजरे ऊंचाहार देहात में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह करीब सात बजे 72 वर्षीय चमेली देवी पत्नी भगौती अपने घर में खाना बना रही थीं, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से घर में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही डायल 112 (वाहन संख्या 8670) मौके पर पहुंच गई। सिपाही जनार्दन यादव ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग विकराल होने के कारण उस पर काबू नहीं पाया जा सका।इसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई।

तहसील से पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। इस दौरान खाना बना रही महिला झुलस गई। सिपाही जनार्दन यादव ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और झुलसी वृद्धा चमेली को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है।

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