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Raebareli News: करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: डलमऊ के एक गांव में तीस वर्षीय युवक रोमित अग्रहरि की करंट लगने से मौत हो गई। युवक दुकान का शटर उठाते समय करंट की चपेट में आया। गंभीर रूप से झुलसने के बाद परिजन उसे एम्स ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवा की मृत्यु से परिवार में आजीविका का संकट और गांव में शोक छा गया।

Raebareli News: करंट की चपेट में आने से युवक की मौत

Raebareli News: डलमऊ संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के तीस वर्षीय युवक की करंट की चपेट में आने से बीते मंगलवार देर रात मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। बीते मंगलवार की देर रात एक युवक रोमित अग्रहरि (30) पुत्र स्व. अशोक कुमार अपनी दुकान का शटर उठा रहे थे। इसी दौरान शटर में प्रवाहित हो रहे उच्च प्रवाह वाले करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गए। आनन-फानन में परिजन और आसपास के लोग रोमित को तत्काल उपचार के लिए एम्स ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

​इस दुखद घटना ने परिजनों को तोड़कर रख दिया है। करीब चार वर्ष पूर्व ही रोमित के पिता का साया परिवार के सिर से उठ गया था। इसके बाद से वह ही अपने पूरे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सहारा थे। उनकी अचानक हुई मृत्यु से न केवल परिवार का सहारा छिन गया है, बल्कि पूरे गांव में भी गहरा शोक व्याप्त है।

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