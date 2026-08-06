Raebareli News: करंट की चपेट में आने से युवक की मौत
Raebareli News: डलमऊ के एक गांव में तीस वर्षीय युवक रोमित अग्रहरि की करंट लगने से मौत हो गई। युवक दुकान का शटर उठाते समय करंट की चपेट में आया। गंभीर रूप से झुलसने के बाद परिजन उसे एम्स ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवा की मृत्यु से परिवार में आजीविका का संकट और गांव में शोक छा गया।
Raebareli News: डलमऊ संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के तीस वर्षीय युवक की करंट की चपेट में आने से बीते मंगलवार देर रात मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। बीते मंगलवार की देर रात एक युवक रोमित अग्रहरि (30) पुत्र स्व. अशोक कुमार अपनी दुकान का शटर उठा रहे थे। इसी दौरान शटर में प्रवाहित हो रहे उच्च प्रवाह वाले करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गए। आनन-फानन में परिजन और आसपास के लोग रोमित को तत्काल उपचार के लिए एम्स ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
इस दुखद घटना ने परिजनों को तोड़कर रख दिया है। करीब चार वर्ष पूर्व ही रोमित के पिता का साया परिवार के सिर से उठ गया था। इसके बाद से वह ही अपने पूरे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सहारा थे। उनकी अचानक हुई मृत्यु से न केवल परिवार का सहारा छिन गया है, बल्कि पूरे गांव में भी गहरा शोक व्याप्त है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।