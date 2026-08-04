Raebareli News: सड़क दुर्घटना में बस कंडक्टर की मौत

Raebareli News: सड़क दुर्घटना में बस कंडक्टर की मौत
Raebareli News: रायबरेली-अयोध्या हाईवे पर सोमवार रात एक बेकाबू वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सुनील कुमार श्रीवास्तव, जो एक रोडवेज कंडक्टर था, अपने घर लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
Raebareli News: अमावां,संवाददाता। रायबरेली-अयोध्या हाईवे पर सोमवार की रात बेकाबू वाहन की ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम में भेज दिया है। मृतक रोडवेज बस में कंडक्टर की नौकरी करता था। चंदापुर थाना क्षेत्र के कुतुबपुर बरेंदा गांव के रहने वाले 37 वर्षीय सुनील कुमार श्रीवास्तव उर्फ पवन पुत्र शिवदयाल श्रीवास्तव रोडवेज बस में कंडक्टर की नौकरी करता था। सोमवार शाम वह ड्यूटी से छुट्टी के बाद पवन अपनी बाइक से घर लौट रहा था। इसी बीच रायबरेली-अयोध्या हाईवे पर रात साढ़े सात बजे महमूदपुर गांव के पास रोड से गुजरे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी।
इससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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