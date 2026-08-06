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Raebareli News: जाम से कराहा महराजगंज कस्बा, आधे घंटे फंसी एम्बुलेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: महराजगंज कस्बे में प्रतिदिन जाम लगने की समस्या से लोग परेशान हैं। बुधवार को एंबुलेंस भी आधे घंटे तक फंसी रही, वहीं स्कूलों के छात्र और अन्य नागरिक भी जाम में फंसे रहे। प्रशासनिक उदासीनता के चलते जाम की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

Raebareli News: जाम से कराहा महराजगंज कस्बा, आधे घंटे फंसी एम्बुलेंस

Raebareli News: महराजगंज,संवाददाता। कस्बे में प्रतिदिन लगने वाले जाम से लोग हलाकान हो गए है। बुधवार को लगे जाम में जहां एम्बुलेंस भी करीब आधे घंटे तक फंसी रही तो वहीं पैदल निकलने वाले लोग भी इसी जाम में फंसे रहे। सड़क की पट्रियों तक दुकानदार के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण और बेहतरीब खड़े होने वाले वाहनों के चलते दिनभर जाम की समस्या बनी रहती है। लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जिम्मेदारों की ओर से कोई ठोस प्रबंध नहीं किए जा रहे है। इससे समस्या जस की तस बनी हुई है, जिम्मेदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कस्बे की बिगड़ी यातायात व्यवस्था, जाम का झाम, स्कूली बच्चों के साथ व्यापारियों और कांवड़ यात्रा के साथ ही आपातकालीन सेवाओं को भी प्रभावित कर रहा है।

कांवड़ यात्रा को लेकर जहां जिला प्रशासन सजग नजर आ रहा वहीं तहसील मुख्यालय को ही संबंधित अधिकारी अतिक्रमणकारियों के जाल से मुक्त नहीं करा सके हैं। कस्बे में जाम की समस्या से हर कोई परेशान है। आलम यह है कि कस्बे में कब जाम लग जाए, यह किसी को पता नहीं रहता है। कस्बे के विद्यालयों में छुट्टी होने पर स्थित और खराब हो जाती है। इस दौरान कस्बे में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं स्कूली छात्र व आपातकालीन सेवा में लगी एंबुलेंस व डायल 112 के वाहन जाम में घंटों फंसे रहते हैं। कस्बे की साप्ताहिक बाजार वाले दिन सोमवार व शुक्रवार को स्थिति और भी खराब रहती है। इस दौरान अस्पताल आए मरीज भी जाम के झाम का शिकार हो आए दिन परेशान हो रहे हैं। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा कस्बेवासियों व क्षेत्रीय लोगों को भुगतना पड़ता है।

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