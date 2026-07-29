Raebareli News: अतिक्रमण और सड़क पर पार्किंग से शहर में रोजाना लग रहा जाम
Raebareli News: रायबरेली में वाहनों की संख्या बढ़ने और प्रमुख सड़कों पर यातायात दबाव ने ट्रैफिक व्यवस्था को चुनौती दी है। व्यस्त बाजारों और स्कूलों के पास जाम की स्थिति सामान्य हो गई है। इसके प्रभाव से नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण स्थिति और बिगड़ रही है, जिसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
Raebareli News: रायबरेली संवाददाता। जिले में लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या और शहर की प्रमुख सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव ने यातायात व्यवस्था को बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। शहर के व्यस्त बाजार और प्रमुख चौराहों के साथ स्कूल-कॉलेज के आसपास दिन में अधिकांश समय जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका खामियाजा रोजाना हजारों लोगों को उठाना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर सुबह और शाम के समय वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। एम्बुलेंस, स्कूली वाहन और कार्यालय जाने वाले लोगों को भी जाम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के साथ ई-रिक्शा व अन्य वाहनों के अनियंत्रित संचालन से यातायात और प्रभावित होता है।
जिले में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जबकि सड़क क्षमता और पार्किंग सुविधाओं का विस्तार उसी गति से नहीं हो पाया है। ऐसे में केवल चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। सभी प्रमुख चौराहों पर अवैध पार्किंग के खिलाफ नियमित अभियान चलाएं जाने के साथ ही ई-रिक्शा और भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन किए जाए। वही अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई से यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।
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