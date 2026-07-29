Raebareli News: अतिक्रमण और सड़क पर पार्किंग से शहर में रोजाना लग रहा जाम

Raebareli News: रायबरेली संवाददाता। जिले में लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या और शहर की प्रमुख सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव ने यातायात व्यवस्था को बड़ी चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। शहर के व्यस्त बाजार और प्रमुख चौराहों के साथ स्कूल-कॉलेज के आसपास दिन में अधिकांश समय जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका खामियाजा रोजाना हजारों लोगों को उठाना पड़ रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों पर सुबह और शाम के समय वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। एम्बुलेंस, स्कूली वाहन और कार्यालय जाने वाले लोगों को भी जाम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के साथ ई-रिक्शा व अन्य वाहनों के अनियंत्रित संचालन से यातायात और प्रभावित होता है।