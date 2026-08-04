Raebareli News: चोरों ने दुकान से पार किया हजारों का सामान
Raebareli News: डीह के सुंदरगंज चौराहा पर स्थित एक दुकान में चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 20,000 रुपए की नकदी और अन्य सामान चुरा लिया। दुकानदार ने सुबह घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस तुरंत जांच में जुट गई।
Raebareli News: डीह। थाना क्षेत्र के सुंदरगंज चौराहा पर स्थिति एक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने गल्ले में रखी करीब बीस हजार रुपए की नकदी समेत अन्य सामान पार कर दिया। सुबह घटना की जानकारी होने पर दुकानदार ने सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस चोरी की घटना की जांच पड़ताल में जुट गई।
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