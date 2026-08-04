Raebareli News: रेलवे गेट में आई खराब से फाटक बंद, घंटों लगा रहा जाम
Raebareli News: ऊंचाहार के रेलवे फाटक पर तकनीकी खराबी के कारण आवागमन बाधित हुआ। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को कठिनाई हुई। रेलवे टीम ने मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई की। स्थानीय निवासियों ने सुरक्षित और स्थायी समाधान की मांग की।
Raebareli News: ऊंचाहार,संवाददाता। कस्बे में स्थित रेलवे स्टेशन के पास रेलवे फाटक पर सोमवार को अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। फाटक बंद होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के ऊचाहार-सलोन मार्ग से जोड़ता है। साथ ही एनटीपीसी संयंत्र जाने वाले कर्मचारियों, भारी वाहनों और दैनिक यात्रियों के लिए भी यही सबसे प्रमुख रास्ता है। मार्ग बंद होने से न केवल स्थानीय निवासियों और व्यापारियों का कामकाज प्रभावित हुआ है, बल्कि एनटीपीसी जाने वाले वाहनों के पहिए भी थम गए हैं।
घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि समस्या को जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ताकि यातायात को सामान्य किया जा सके।हालांकि वैकल्पिक मार्ग न होने या बेहद संकरा होने के कारण आम जनता, स्कूली बच्चों और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और रेलवे विभाग से इस व्यस्त क्रॉसिंग पर जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है। वही स्टेशन मास्टर विनोद त्रिपाठी ने बताया कि बूम में खराबी आ गई थी जिसे दुरुस्त कर लिया गया है। वैसे भी क्रॉसिंग में वैकल्पिक व्यवस्था होने के यातायात प्रभावित नहीं होता है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।