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Raebareli News: शिक्षक-अभिभावक बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: महाराजगंज के प्राथमिक विद्यालय मदनिया में गुरुवार को शिक्षक-अभिभावक बैठक हुई। बैठक में शत प्रतिशत नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान, संचारी रोगों से बचाव और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में प्रधानाध्यापक अली अहमद सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

Raebareli News: शिक्षक-अभिभावक बैठक आयोजित

Raebareli News: महाराजगंज। क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मदनिया में गुरुवार को शिक्षक-अभिभावक बैठक बुलाई गई। बैठक में शत प्रतिशत नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान फेज,संचारी रोगों से बचाव पर चर्चा,डीबीटी कंपोजिट ब्रांड के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य, इको क्लब आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर शिक्षक प्रधानाध्यापक अली अहमद आदि रहे।

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