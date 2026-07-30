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Raebareli News: शिक्षिका ने छात्रा को मारा थप्पड़, फटा कान का पर्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रायबरेली
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Raebareli News: बछरावां के एक निजी विद्यालय में कक्षा चार की एक छात्रा को शिक्षिका ने थप्पड़ों से पीटा, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षिका पर बार-बार प्रताड़ित करने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Raebareli News: शिक्षिका ने छात्रा को मारा थप्पड़, फटा कान का पर्दा

Raebareli News: बछरावां संवाददाता। कस्बे के एक निजी विद्यालय में कक्षा चार में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल की शिक्षका ने थप्पड़ों से पीट दिया। इससे उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़िता की मां की ओर से थाने पर तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कस्बे के नगर पंचायत के एक मोहल्ले में संचालित निजी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा चार की छात्रा को एक शिक्षिका द्वारा पीटने का मामला थाने पहुंचा है। छात्रा की मां का आरोप है कि उक्त स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका ने उसकी बेटी को कई बार मारापीटा और अक्सर वह शिक्षिका प्रताड़ित करती रहती है।

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मां का आरोप है कि शिक्षिका की पिटाई से उनकी बेटी का कान का पर्दा फट गया है। इससे उसको सुनाई नहीं दे रहा है और वह काफी डर गई है। मां ने उक्त शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी श्याम कुमार पाल ने बताया कि छात्रा की मां की ओर से तहरीर दी गई है, मामले की जांच की जा रही है।

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